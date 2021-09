Alexandra Ungureanu vrea să devină mamă? Ce a dezvăluit concurenta de la Asia Express 4

Concurenta de la Asia Express 4 a dezvăluit ce planuri de viitor are, dar mai ales că vrea să devină mamă. Din păcate, artista este împiedicată de un singur aspect.

Cântăreața a mărturisit că și-ar dori să aducă pe lume un copil, să aibă o familie frumoasă, dar asta numai dacă găsește un bărbat responsabil cu care să facă acest pas.

Fosta visează la un partener de viață care să o susțină în toate, dar mai ales să fie implicat în creșterea și educarea copilului.

Alexandra Ungureanu, primele declarații despre rolul de mamă. Ce o împiedică

Frumoasa a subliniat faptul că niciuna dintre relațiile sale amoroase nu a dus-o până în punctul în care să-și dorească o familie, dovadă că a renunțat de multe ori la partenerii de viață.

În prezent, Alexandra Ungureanu este singură, un alt motiv pentru care nu poate deveni mamă, deși își dorește asta. În plus, nu mai are nicio așteptare când vine vorba de acest capitol din viața ei.

„Recunosc că la 20 și nici nu se punea problema. M-am gândit că o să vină contextul ăsta doar dacă o să vină așa, o dragoste năucitoare, nu mi-am dorit niciodată un copil pentru mine.

Mi-am dorit o familie, să fie toate aspectele aranjate, cât de cât, un bărbat pe care să îl simt responsabil, cu care ar putea să ofere alături de mine o educație frumoasă unui copil într-o lume foarte greu încercată.

Poa­te și soli­tu­dinea are doza ei de vină în aceste stări. Sunt iar singură de o bucată de vreme ți am hotărât să nu mai am nicio așteptare la acest capi­tol. Las tim­pul să le așeze cum vrea el”, a spus artista într-un interviu pentru .

Alexandra Ungureanu, nesigură și nemulțumită de sine

Concurenta de la Asia Express 4 este conștientă că se află într-un moment excelent al carierei sale, dar cu toate astea este aceeași persoană dintotdeauna. Vedeta nu s-a schimbat deloc.

Totodată, Alexandra Ungureanu susține că este genul de persoană nesigură, care nu este niciodată mulțumită pe deplin de realizările sale.

„Este cum îți spu­neam la început, deși admirată mai mult ca nicio­dată, sunt aceeași Alexandra: mereu în cău­tări, ni­ciodată pe deplin mulțumită, plină de între­bări și frământări”, a completat cântăreața.