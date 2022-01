A ajuns printre cei mai buni din Liga 1, dar voia să se lase: „Am diplomă de bucătar!”

Mijlocașul Rapidului a spus că avea și un plan de rezervă dacă nu ar fi devenit fotbalist, și anume să profeseze ca bucătar, el terminând un liceu profesional cu această specializare.

Totuși, soția sa a pus pasul în prag și i-a reamintit că a muncit prea mult pentru a se lăsa de fotbal.

A ajuns printre cei mai buni din Liga 1, dar voia să se lase

Alexandru Albu a ajuns să fie unul dintre cei mai buni fotbaliști din Casa Pariurilor Liga 1 și să evolueze chiar și în naționala României, dar lucrurile nu au mers întotdeauna atât de bine pentru el.

că a avut un moment în care și-a dorit să se lase de fotbal, gândindu-se la o meserie de bucătar, având o diplomă în acest sens.

Soția sa nu a fost de acord ca el să renunțe la visul lui și i-a adus aminte cât de mult a muncit și prin câte sacrificii au trecut împreună pentru ca el să aibă o șansă de a deveni jucător profesionist:

„Am vrut să mă las. Am zis că plec, am diplomă de bucătar, ziceam că mă fac altceva… Am zis să fac o profesională și să îmi aleg o meserie și așa am ales bucătăria”.

„Am vorbit cu soția și mi-a spus că am muncit atât și că m-am chinuit atât de mult și să mă duc să arăt de ce sunt în stare. M-am dus și am rămas în fotbal”, a mai spus Alexandru Albu, la TV .

28 de ani are Alexandru Albu

Alexandru Albu, unul dintre principalii marcatori ai Rapidului

și un marcator după transferul la Rapid, iar în actualul sezon din Casa Pariurilor Liga 1, mijlocașul a marcat nu mai puțin de cinci goluri și a oferit o pasă decisivă, într-un total de 21 de meciuri.

Tot în 2021, Alexandru Albu a prins și opt minute la echipa națională, în duelul cu Germania, scor 1-2, fiind de altfel primele sale minute în „tricolor”.

„Am semnat un contract pe doi ani, cu posibilitate de prelungire pentru încă trei ani, sunt jucătorul Rapidului cu acte în regulă!”, a mai spus Alexandru Albu.

Alexandru Albu a fost chemat prima dată în lotul naționalei României de Mirel Rădoi, încă din perioada în care evolua pentru UTA.

