Alexandru Albu mizează pe o victorie la Belfast: „Vom câștiga! 1-0 sau 2-0 pentru noi ar fi suficient”

Alexandru Albu a fost selecționat în premieră la naționala României pentru ultimele 3 partide din acest an. În cadrul unui interviu pentru FRF TV, jucătorul arădean a spus că vrea să ajungă în Spania sau Italia, pentru că i se potrivește stilul de joc de acolo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexandru Albu, jucător care evoluează la UTA Arad, a fost chemat pentru prima dată la echipa națională a României.

El a acordat un interviu în care a oferit un pronostic pentru meciul cu Irlanda de Nord, a spus cu ce colegi de la națională se înțelege cel mai bine, dar și unde se vede peste 3 ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Camora, Bălgrădean și Manea sunt prietenii lui Albu

Interviul a fost făcut în avion, în timpul deplasării spre Belfast pentru partida cu Irlanda de Nord, iar jucătorul a spus că nu are frică de avion sau de înălțime. Mai exact nu are frică de nimic. Albu a dezvăluit cum au fost primele zile alături de noii săi colegi de la prima reprezentativă: ”Am întâlnit niște colegi minunați, care au muncit din prima zi de când am ajuns aici pentru că știam că ne așteaptă o luptă grea”.

Jucătorul celor de la UTA Arad i-a spus reporterului de la FRF TV care sunt colegii de la națională cu care se înțelege cel mai bine: ”Am fost primit foarte bine și chiar m-a surprins, pentru că sunt jucători cu foarte mare valoare, dar asta nu a contat deloc. M-am împrietenit cu Camora, cu Bălgrădean, pentru că am fost coleg cu el, cu Manea. M-am împrietenit cu câțiva foarte bine”.

ADVERTISEMENT

Alexandru Albu are 27 de ani. Sunt fotbaliști care au ajuns la naționala României și la peste 30 de ani. Jucătorul arădean a spus că visa să ajungă la prima reprezentativă și că își dorește să joace foarte bine și să fie chemat în continuare de selecționerul Mirel Rădoi:

”Sper că voi fi convocat în continuare”

”Sigur că da, chiar de asta am început fotbalul, pentru a putea juca la echipa națională. Mă bucur că am reușit să ajung aici. Sper că voi și juca și prin evoluțiile mele sper că voi fi convocat în continuare”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorul român a vorbit și despre ce crede că se va întâmpla cu el la nivel de echipă de club. În acest moment, el aparține de Concordia Chiajna, dar joacă sub formă de împrumut în Liga 1 la UTA Arad: ”Da, momentan sunt împrumutat la UTA, dar sunt sigur că lucrurile se vor așeza, ori voi rămâne la UTA în continuare, ori voi găsi altă echipă”.

Albu a dezvăluit unde se vede peste trei ani, dar și în ce campionate i-ar plăcea să joace: ”Vreau să ajung într-un campionat puternic poate Spania, Italia pentru că zic că mă prinde acest stil de joc și la cât mai multe convocări pentru echipa națională și la cât mai multe meciuri jucate”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorul a dat și un pronostic pentru meciul dintre Irlanda de Nord și România. Albu a mizat pe o victorie a ”tricolorilor”: ”Va fi un meci foarte greu pentru că întâlnim un adversar puternic, agresiv care se închide foarte bine, știm că ne va aștepta o bătălie, dar sunt sigur că vom câștiga această bătălie. Eu zic că 1-0, 2-0 pentru noi ar fi suficient”.