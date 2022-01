Alexandru Arșinel, dezvăluiri despre recuperarea medicală pentru operațiile suferite: ”Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist”

Alexandru Arșinel (82 ani) a avut, la sfârșitul anului trecut, de trecut printr-o serie de intervenții chirurgicale pe cord deschis, marele actor fiind, și acum, în plin proces de recuperare medicală. Pentru FANATIK, într-una dintre rarele sale declarații cu privire la problemele sale intime, actorul a dezvăluit că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună, chiar dacă nu se întâmplă atât de repede pe cât și-ar dori.

Alexandru Arșinel, dezvăluiri despre starea lui de sănătate

”Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine.

E important că operația a reușit, că acum sunt mai bine decât înainte și că starea mea de sănătate se îmbunătățește. V-am spus, am niște sechele, dar nu sunt grave și am motive să cred că medicii nu au greșit când mi-au spus că voi fi bine. Am avut parte de niște medici minunați”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel este preocupat în special de recuperarea medicală de după operațiile sale, actorul dorindu-și să poată să revină pe scenă cât mai repede și să se bucure de ceea ce îi place să facă: actoria.

”Fac recuperare medicală, fac niște proceduri, niște exerciții și cu cei de la Spitalul Monza, dar și în privat. De două ori pe săptămână vine cineva la mine acasă pentru recuperare, pentru terapie. Fac niște exerciții speciale, un fel de gimnastică medicală, nu sunt foarte intense, dar mă ajută foarte mult”, explică, pentru FANATIK, actorul.

În altă ordine de idei, recunoaște Alexandru Arșinel, recuperarea medicală l-a ajutat enorm, până acum. ”A avut efecte bune terapia pe care am făcut-o. Nu îmi amintesc exact cum se numește, dar mă simt mai bine acum, sunt mai în putere”, spune Alexandru Arșinel.

Când se întoarce pe scenă Alexandru Arșinel? Nicușor Dan îi pune bețe-n roate

În exclusivitate pentru FANATIK, Alexandru Arșinel a vorbit și despre întoarcerea pe scena pe care o iubește, el având o serie de proiecte în lucru pentru Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase”. ”O să mai dureze două, trei luni până mă întorc. Dacă mă mai întorc pe scenă, pentru că primarul ăsta (Nicușor Dan, primarul Capitalei, cel care este, în principiu, șeful instituției culturale, n. red.) nu e prea interesat de noi, de cultură.

El m-a și dat afară, dar sper că o să mai joc. Am petrecut o viață pe scenă, nu vreau să renunț încă la asta. Sper că se vor schimba lucrurile și mă voi putea întoarce”, ne-a precizat Alexandru Arșinel, dezamăgit de cum a fost tratat de autorități în ultima vreme.

Alexandru Arșinel, operații complicate pe cord deschis

, actorul fiind în situația montării unui stent și a unui stimulator cardiac.

“Sunt destul de stresat. Îmi este greu să răspund pentru sănătatea mea care nu este în regulă. Sper ca într-o săptămână să reușesc să mă pun mai bine pe picioare, pentru că am avut o anestezie masivă cu care grupul de medici, condus de domnul doctor Drobanțu, a încercat să îmi înlocuiască, într-un fel sau altul, inima. (…)

Acum așteptăm efectul acestei operații și încercăm să revenim la viață. Am fost externat ieri, sunt spre bine. În medicină, totdeauna stăm cu gândul și speranța că va fi mai bine. De asta se și fac aceste intervenții. Vreau să informez spectatorii care mă ascultă de ani de zile. De aceea am datoria să ocolesc anumite orgolii și să le spun care este situația mea în momentul de față”, spunea Alexandru Arșinel, în exclusivitate, pentru FANATIK, la începutul lunii decembrie a anului 2021.

Alexandru Arșinel era în situația unui ”risc iminent asupra vieții”

de un medic cardiolog reputat, acesta precizând că procedura medicală suportată de actor este una esențială pentru evitarea riscurilor.

”Stimulatorul cardiac se pune pentru că există un risc iminent asupra vieții pacientului. Există situații mai blânde în care se pune, nu toți sunt cu indicație care să le salveze viața, dar toate problemele pe care le are pacientul, la o asemenea recomandare, pot degenera și se pot transforma în lucruri foarte grave, foarte serioase. Dacă cineva spune că trebuie, înseamnă că există niște motive serioase.

Este o operație complicată, suntem doar câțiva care o facem în țară. Este o muncă de finețe și sunt puțini oameni care o fac. Operația depinde și de anatomia fiecărui pacient, de ceea este și destul de complicată”, preciza la vremea respectivă, pentru FANATIK, dr. Constantin Luca.