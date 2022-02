Alexandru Arșinel, dus de urgență la spital. O ambulanță l-a preluat de acasă. Update

De asemenea, în momentul de față marele actor are o stare de confuzie. Medicii îi fac analizele necesare.

Potrivit Antena 3, Alexandru Arșinel a fost dus la Spitalul Universitar din Capitală. Totul se întâmplă la scurt după ce actorului nu i s-a mai prelungit contractul de director artistic al Teatrului Constantin Tănase.

În cadrul unui interviu pentru sursa menționată, Alexandru Arșinel era foarte afectat de faptul că edilul Capitalei, Nicușor Dan, nu i-a mai prelungit contractul de la teatru.

”Am făcut foarte multe. A fost primul teatru care a fost reabilitat și asta datorită intervențiilor noastre și datorită unor primari care au lucrat pentru Primărie și care erau de diferite culori. Ne-a șocat faptul că, fără să analizeze, fără să întrebe, fără să cerceteze a zis: nu 6 luni, 2 luni. De ce 2 luni? 2 luni. Eu rămânând drept colaborator, nu angajat în Teatru.

Încercând să urmăm drumul început, am văzut că nu mai ajungem la un rezultat. De fapt, suntem prigoniți. (…) Câteva luni am tăcut că nu știam ce să zic, cum să reacționez, nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Când ai actori de bază, actori cu o anumită calitate îi lași să muncească, cât pot să muncească. (…) Am rămas surprins. (…) Mă afectează. Mă afectează că o face nu numai cu mine, probabil, (…) o face cu mai mulți artiști probabil, și nu numai artiști pe care îi inhibă, îi face să nu îndrăznească să ajungă mai departe, cred. (…)

Nici n-am îndrăznit să mă duc pentru că, efectiv, omul ăsta mă inhibă, pentru că nu știu care este direcția gândirii sale, ce gândește nu s-a exprimat niciodată”, a declarat Alexandru Arșinel pentru

Reacția edilului Capitalei

După mai multe critici apărute în spațiul public pe seama acestui subiect, . El a punctat că Alexandru Arșinel nu a rămas fără contractul de încetare a colaborării cu Teatrul Constantin Tănase, ci doar fără cel care-l împiedică să mai îndeplinească funcția de director adjunct.

Nicușor Dan și-a justificat demersul astfel: ”În urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic.”

”Precizări la o nouă dezinformare. Alexandru Arşinel a fost şi este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase. Adică, are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este în curs.

Până de curând era și directorul artistic (adică directorul adjunct) al teatrului. În urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-am mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul, în calitate de actor”, a scris Nicușor Dan pe facebook.

Alexandru Arșinel are 82 de ani și este căsătorit cu Marilena Arșinel, care se confruntă la rândul ei cu probleme de sănătate: este imobilizată la pat.

Anul trecut, a fost internat de mai multe ori, ultima oară pentru a suferi două operații la inimă, dintre care una pe cord deschis. De altfel, Alexandru Arșinel a fost internat și din cauza contaminării Covid-19.