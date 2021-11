Alexandru Arșinel, pe mâna medicilor, la patru ani de la moartea Stelei Popescu: “Dacă ies din operație, îi umplu mormântul cu flori”

2021 a fost un an cu multe cumpene pentru Alexandru Arșinel. Celebrul actor a ajuns pe mâna medicilor infectat fiind cu noul coronavirus, iar acum, din păcate, o altă problemă gravă îl pune la încercare.

Alexandru Arșinel va fi operat pe cord deschis

La 82 de ani, marele actor al teatrului românesc În exclusivitate pentru FANATIK, fostul coleg de scenă al Stelei Popescu a oferit ultimele detalii despre starea sa de sănătate, înainte de a ajunge, din nou, pe masa de operație.

”Mâine dimineață (n.r. azi), la prima oră, mă duc la spital, fac ultimele investigații, înainte să fiu operat pe cord. Fac ultimele analize ale spitalului, restul le-am făcut astăzi (n.r. ieri), testul COVID-19… Nu a fost ușor, nu îmi este ușor”, a declarat Alexandru Arșinel, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Marele actor, declarații tulburătoare la patru ani de la moartea Stelei Popescu

Ziua decisivă înainte de cea mai dură intervenție este aceeași cu cea în care se împlinesc patru ani de la moartea celei care i-a fost colegă, prietenă și familie.

Cu gândul și sufletul la Stela Popescu, alături de care urcat pe scenă mai bine de 40 de ani, Alexandru Arșinel mărturisește că îi pare extrem de rău că dorința sa de a trăi coincide cu ziua neagră a decesului celei care a lăsat în urma sa numai durere, Stela Popescu.

Însă, deși recunoaște că face toate demersurile către operația pe cord deschis cu emoție, nimic, nici măcar acest sentiment tulburător, nu îi poate lua gândul de la amintirea regretatei actrițe, pe care o păstrează vie în memorie, datorită momentelor trăite pe scenă și a filmelor pe care le-au realizat împreună și pe care și acum le revede cu drag.

“Îmi pare rău că o asemenea comemorare coincide cu dorința de a trăi”

”Cum poate fi marcat acest moment de partener, dacă întâmplător este sub cuțit? Ce pot să spun ca să impresionez publicul românesc? Coincide cu revenirea mea în spital, pentru că mi s-a pus un stimulator cardiac care funcționează și acum urmează operația pe inimă, de implantare a unui stent.

Îmi pare rău că o asemenea comemorare coincide cu dorința de a trăi. Toate eforturile acestea imense, cu durere, cu medicamente, cu doctori mari se fac numai și numai din dorința de a trăi.

Nu sunt în regulă, aștept cu emoție această operație care nu mă poate deturna de la amintirea Stelei. Chiar aseară am văzut un film cu ea, dansam împreună, nu am dormit toată noaptea”, a mai mărturisit marele actor.

Alexandru Arșinel, despre comemorarea Stelei Popescu: ”Mă duc să-i umplu mormântul cu flori și să vărs o lacrimă”

Pentru că anul acesta nu are cine să îi aducă un omagiu fostei mari actrițe, așa cum s-a întâmplat an de an, căci el este în spital, iar fostul soț al Stelei Popescu a decedat și el, Alexandru Arșinel mărturisește că, deși acum își încalcă promisiunea din dorința de a mai trăi, după intervenția pe cord deschis, va remedia situația.

Conform declarațiilor sale, dacă va trece cu bine și peste acest mare impas al vieții, Alexandru Arșinel spune că imediat ce va ieși din spital, împreună cu fiul cel mare, îi va vizita locul de veci de la cimitirul Cernica al Stelei Popescu, aducându-i un omagiu de suflet celei care a adunat nu mai puțin de

”Mișcarea, în general, o făcea Puican, primul ei soț, și o făceam și eu. Mă duceam cu câte cineva și duceam niște buchete cu flori. Nu am putut anul ăsta să mă țin de cuvânt, dar oricum după ce o să ies in această operație – dacă o să ies – o să mă duc cu băiatul meu cel mare ca să-i umplu mormântul cu flori și să vărs o lacrimă, pentru omul care a fost alături de mine 40 de ani. Stela merită enorm de mult să fie adusă în atenția oamenilor”, a concluzionat cel care până în urmă cu patru ani i-a fost coleg de scenă regretatei Stela Popescu.