Alexandru Arșinel și Victor Rebengiuc, devastați de moartea Dragăi Olteanu Matei: ”Nu am venit aici pentru vecie”

Draga Olteanu Matei și-a dat ultima suflare în noaptea de marți spre miercuri la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iași. Lumea teatrului este acum în doliu, iar colegii de breaslă sunt devastați de moartea îndrăgitei actrițe, printre care Alexandru Arșinel și Victor Rebengiuc.

Actrița Draga Olteanu Matei a murit la cinci zile după ce a ajuns în stare gravă la spital din cauza unei hemoragii digestive superioare. Din păcate, medicii nu au mai putut să o salveze, deși au făcut tot posibilul.

Cu o carieră de 55 de ani, Draga Olteanu Matei i-a încântat pe români cu roluri în piese de teatru, film și televiziune. Actrița rămâne una dintre cele mai importante personalități din lumea teatrului românesc.

Alexandru Arșinel și Victor Rebengiuc, devastați de moartea Dragăi Olteanu Matei

Nume celebre din lumea teatrului o plâng pe îndrăgita artistă care s-a stins din viață în această noapte. Alexandru Arșinel este devastat de vestea că Draga Olteanu Matei a murit și a descris-o ca fiind o actriță care a reușit să-și creeze un renume în teatrul românesc, dar și o persoană extrem de generoasă.

“Era creatoare de scenă, actriţă de film, îndrumătoare în domeniului teatrului. Ea s-a retras la Piatra Neamţ. A fost preşedintele festivalului de umor. A fost foarte iubită de către public, de către forul care a sprijinit-o în tot. O mare actriţă.

Am avut bucuria să joc alături de dumneai. O parteneră extraordinară. Renunţă la aplauze ca să mă împingă pe mine pe scenă ca să acaparez succesul. De o generozitate extraordinare. Este o mare pierdere, marii artişti dispar uşor, uşor.

O mare animatoare de teatru. La Piatra Neamţ s-a retras unde a făcut o echipă de teatru cu care a câştigat numeroase premii. Un om deosebit. Nu ai ce să spui decât că a fost o mare actriţă. Ce să inventezi despre Draga Olteanu. Era imensă”, a declarat Alexandru Arșinel, conform bzi.ro.

Victor Rebengiuc și-a exprimat regretele față de Draga Olteanu Matei și a precizat că “teatrul și filmul pierd un om de valoare”. De asemenea, actorul a declarat că toți cei rămași din Generația de Aur se duc, rând pe rând, și că nimeni nu se află pentru totdeauna în această lume.

“Îmi pare rău să aud că Draga Olteanu Matei a murit. Se duce viața. Ne ducem. Ne ducem, eu sunt unul dintre ultimii rămași din vechea generație. Ne vine rândul, nu am venit aici pentru vecie, cel puțin eu”, a spu actorul pentru libertatea.ro.

Reacția actriței Olga Delia Mateescu

Draga Olteanu Matei este o mare pierdere pentru lumea teatrului românesc, iar cei care au avut ocazia să lucreze cu ea au numai cuvinte de laudă. Olga Delia Mateescu a descris-o pe marea actriță ca fiind o emblemă pentru lumea teatrului și un om minunat.

“Dragă Olteanu Matei era un vulcan. O ştiu când râdea, zâmbea, era un om complet, un om care scria, care a făcut film, multe roluri pe scenele teatrului. A fost o emblemă. A fost un om absolut minunat şi nu m-am aşteptat. Ştiam că este în vârstă, ştiam că nu se simte bine. Am sunat-o de ziua ei, nu am putut vorbi cu ea. Am crezut că o mai prind în viaţă, dar nu am mai prins-o”, a declarat Olga Delia Mateescu, potrivit aceleiași surse.

Draga Olteanu Matei a jucat în peste 50 de piese de teatru, 90 de filme și a avut 100 de roluri în televiziune. Actrița s-a născut pe 24 octombrie 1933 la București și face parte din Generația de Aur a teatrului românesc.

De ce boli suferea Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei a decedat în urma unei hemoragii digestive și a fost internată la secția de Terapie Intensivă a Spitalului “Sf. Spiridon” din Iași în cursul zilei de vineri, 13 noiembrie. După cinci zile de suferință, marea doamnă a teatrului românesc a pierdut lupta cu viața.

Actrița suferea și de alte boli, lucru pe care medicii l-au semnalat la momentul internării. Starea acesteia de sănătate a fost precară de la început și medicii au făcut tot posibilul ca să o poată salva, însă fără succes.

“Este o patologie complexă cardiacă, suprapusă cu o urgenţă gastrointestinală, cu patologie endocrină, o patologie cronică de foarte mulţi ani, care acum s-a acutizat prin pierderea masivă de sânge. Pe tot parcursul internării starea ei de sănătate s-a menţinut critică, au fost depuse eforturi considerabile, a fost intubată, ventilată mecanic, sedată, susţinută din punct de vedere al funcţiilor vitale.

Fiind vorba de 87 de ani, de boli cardiovasculare şi endocrine, evoluţia a fost, din păcate, una nefavorabilă. Evident, echipa medicală suferă când pierde fiecare pacient. Cu atât mai mult când este vorba despre o mare personalitate a României. A fost transferată de la UPU Piatra Neamţ.

A fost de la început o pacientă într-o stare gravă care avea nevoie de o intervenţie gastro. La doamna nu a existat suspiciunea unei infectări cu COVID-19. A fost negativ la momentul internării”, a declarat medicul Diana Cimpoeșu.