Exclusiv! Primele declarații despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel! De ce nu a fost internat în spital: ”A fost o slăbiciune”

Alexandru Arșinel a fost dus, de urgență, la Spitalul Universitar din Capitală, cu Ambulanța. Odată ajuns acolo, Alexandru Arșinel, după patru ore petrecute în Unitatea de Primiri Urgențe, a plecat acasă, însoțit de fiul său.

Ce a pățit Alexandru Arșinel de a ajuns la spital?

Ajuns, ieri, pe 1 februarie 2022, înainte de ora 22.00, la Spitalul Universitar din Capitală, . Actorul acuza o stare de confuzie, motiv pentru care personalul medical din spital l-a consultat imediat.

După consultațiile făcute de medici cardiologi, neurologi și nefrologi și un set de analize complex, Alexandru Arșinel a părăsit spitalul, însoțit de fiul lui, cei doi întorcându-se la domiciliul actorului.

Contactat de FANATIK, Bogdan Arșinel a explicat ce s-a petrecut cu tatăl său, situația lui Alexandru Arșinel nefiind una care să îngrijoreze, singura recomandare medicală fiind legată de odihnă.

”Tata e bine, din fericire. Tata a făcut un set de analize, sunt în regulă. A stat câteva ore, pentru că așa e procedura în Urgențe. Nu era vorba de o internare, a trebuit să semneze niște acte, conform procedurii. Momentan, toate analizele lui, cap-coadă, sunt bune”, a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, Bogdan, fiul lui Alexandru Arșinel.

Fiul lui Alexandru Arșinel: ”Îl protejez câteva zile”

Chiar dacă analizele lui Alexandru Arșinel au dezvăluit că actorul nu are probleme de sănătate mai mari decât înainte, fiul lui, Bogdan, a decis ca, o perioadă, să îi fie alături în fiecare moment și să îl supravegheze.

”Vreau să îl protejez câteva zile, să își revină el cum trebuie, să se odihnească. Medici nu i-au făcut recomandări suplimentare, medicamentația este aceeași cu cea pe care o are de ani de zile”, a mai explicat Bogdan Arșinel, pentru FANATIK.

Mai mult a precizat Bogdan, cum Alexandru Arșinel nu mai este tocmai tânăr, trebuie să fie atent în fiecare moment la schimbările din starea de sănătate. Din acest motiv, recunoaște fiul actorului, se bucură că tatăl său, cum nu se simte prea bine, apelează la medici.

”A fost o slăbiciune, iar tata așa s-a obișnuit, în momentul în care simte ceva, cheamă Salvarea și cere să fie dus la spital pentru investigații. Și foarte bine face, nu mai este chiar tânăr”, ne-a spus, în exclusivitate, Bogdan Arșinel.

Alexandru Arșinel a chemat Salvarea

Pe 1 februarie, seara, Alexandru Arșinel a chemat Ambulanța, acasă, și a fost dus, de urgență la Spitalul Universitar din Capitală. Acolo, Alexandru Arșinel a fost evaluat, consultat, investigat paraclinic, consultat și de medici cardiologi, neurologi și nefrologi, însă nu a existat o patologie cu risc vital, spun informațiile obținute de FANATIK.

În urma tratamentului cu perfuzii care i-a fost administrat, Alexandru Arșinel și-a revenit, starea generală a actorului îmbunătățindu-se considerabil, motiv pentru care nu a rămas, peste noapte, în spital, preferând, în dimineața zilei de 2 februarie, în jurul orelor 2.00, să plece acasă, însoțit de fiul lui, Cristian.

Alexandru Arșinel, istoric medical complicat

Alexandru Arșinel, ajuns la 82 de ani, are un istoric medical destul de complicat, actorul suferind, recent, o serie de operații la inimă. ”Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine.

E important că operația a reușit, că acum sunt mai bine decât înainte și că starea mea de sănătate se îmbunătățește. V-am spus, am niște sechele, dar nu sunt grave și am motive să cred că medicii nu au greșit când mi-au spus că voi fi bine. Am avut parte de niște medici minunați”, spunea,

Mai mult, pe lângă stimulatorul cardiac și un stent montate în 2021, în urmă cu câțiva ani, Alexandru Arșinel a suportat o intervenție de transplantare a unui rinichi.