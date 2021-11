Am aflat de ce a fost operat pe cord deschis Alexandru Arșinel. ”Există un risc iminent asupra vieții pacientului”

Conform informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, Alexandru Arșinel a fost subiectul implantării unui stimulator cardiac, operație care este menită să îi salveze viața, problemele de sănătate ale actorului de 82 de ani fiind suficient de multe.

Alexandru Arșinel, operat pe cord deschis

la una dintre cele mai cunoscute clinici private din București. Conform informațiilor FANATIK, Alexandru Arșinel a fost supus implantării unui stimulator cardiac, tulburările de ritm ale inimii pe care le avea dându-i mari bătăi de cap actorului.

Contactat de FANATIK, Alexandru Arșinel a confirmat că a fost subiectul unei intervenții medicale de implantare a stimulatorului cardiac și a precizat că săptămâna viitoare va mai avea parte de o operație.

“Nu mă simt în putere. Săptămâna viitoare, probabil, voi fi operat din nou”

“Sunt după niște intervenții și nu mă simt în putere. Ieri am fost operat, pentru un stimulator cardiac, iar săptămâna viitoare, probabil, voi fi operat cardiac, din nou. Vă mulțumesc pentru grijă!”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Alexandru Arșinel.

De altfel, Alexandru Arșinel are un istoric medical complicat, el suferind, cu ani în urmă, un transplant de rinichi, iar apoi a suportat montarea unui stent cardiac. Mai mult, actorul a suferit și de COVID-19, boală care, din fericire, s-a manifestat ușor în cazul lui.

Când și cum se face operația pe care a suportat-o Alexandru Arșinel?

Reporterii FANATIK au vorbit cu un medic cardiolog renumit, dr. Constantin Luca, șeful Clinicii de Cardiologie din Timișoara, despre operația de implantare a stimulatorului cardiac. Iar dr. Constantin Luca ne-a dezvăluit că asemenea intervenții pe cord deschis sunt delicate și pot fi făcute doar de cei mai buni doctori.

”Stimulatorul cardiac se pune pentru că există un risc iminent asupra vieții pacientului. Există situații mai blânde în care se pune, nu toți sunt cu indicație care să le salveze viața, dar toate problemele pe care le are pacientul, la o asemenea recomandare, pot degenera și se pot transforma în lucruri foarte grave, foarte serioase. Dacă cineva spune că trebuie, înseamnă că există niște motive serioase”, ne-a spus, în exclusivitate, dr. Constantin Luca.

Mai mult, ne-a explicat medicul cardiolog consultat, operația în sine nu este deloc simplă și implică muncă de finețe din partea chirurgului, dar, pe de altă parte, pacientul are apoi o viață mai ușoară.

”Este o operație complicată, suntem doar câțiva care o facem în țară. Este o muncă de finețe și sunt puțini oameni care o fac. Operația depinde și de anatomia fiecărui pacient, de ceea este și destul de complicată”, a mai precizat, pentru FANATIK, dr. Constantin Luca.

Ce este stimulatorul cardiac?

Conform publicațiilor medicale, stimulatorul cardiac este un dispozitiv electronic care este implantat sub piele, la nivelul toracelui pentru a trata tulburările de ritm cardiac. Mai mult, stimulatorul cardiac este singura metodă eficientă de tratament al bradicardiei, o aritmie în care inima bate mai încet decât normal.

Implantarea stimulatorului cardiac permanent se face printr-o intervenție chirurgicală minim-invazivă care necesită internare de 24-48 de ore, iar apoi, în teorie, pacientul își poate relua viața normală, cu anumite precauții legate de recuperarea medicală.

De altfel, susțin medicii, după implantarea stimulatorului cardiac, pacienții vor vedea o vizibilă îmbunătățire a toleranței la efort, lucru care, cu siguranță, îl va ajuta pe Alexandru Arșinel să revină cât mai repede pe scenă.

”A tot fost internat, dar a venit, a cântat. Acum așteptăm să se facă mai bine ca să revină. Are de toate (probleme de sănătate, n. red), o viață întreagă, atâtea operații, atâtea probleme… se adună. Dar, mulțumim Lui Dumnezeu, așteptăm să se facă mai bine și să reluăm și piesa, Niște Senzații, unde are un rol frumos, i-a făcut și regia. E efortul mai mare acolo, de aceea am și lăsat-o (spectacolul este în pauză, n. red.), mai vedem ce facem…”, spunea,