Alexandru Bălan Colo are interzis la Youtube. Ce au decis judecătorii

Vloggerul Alexandru Bălan, zis “Colo”, are interzis la Youtube și riscă o pedeapsă de până la trei ani de închisoare. Colo a fost plasat sub control judiciar și dus sub escortă la Parchetul Judecătorire sectorului 2.

Ce s-a decis în cazul lui Alexandru Bălan Colo. Are interzis la Youtube

Vloggerul Alexandru Bălan riscă trei ani de închisoare, după ce a instigat la hărțuire sexuală împotriva adolescentelor pe canalul său de Youtube. Acesta a fost adus sub escortă la Parchetul Judecătoriei sectorului 2, care a decis plasarea acestuia sub control judiciar.

Alexandru Bălan a fost reținut de polițiști, în seara zilei de 9 iunie, pentru 24 de ore. Și-a petrecut noaptea în arest și scos încătușat, a doua zi, din sediul poliției.

Este acuzat că a instigat la hărțuire sexuală împotriva adolescentelor, într-un filmuleț postat pe contul său de youtube.

În urma declarațiilor pe care le-a făcut, aproape 40.000 de persoane au semnat o petiție prin care cer ștergerea înregistrărilor de pe youtube și cercetarea faptelor sale.

Este urmărit pe YouTube de peste 850.000 de persoane

Înregistrarea lui Alexanru Bălan Colo a provocat nu doar indignare, ci și implicarea autorităților, care au început o urmărie penală.