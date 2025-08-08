Sport

Alexandru Băluță a semnat! Mihai Stoica a făcut anunțul în direct

Alexandru Băluță nu mai este jucătorul celor de la FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul în direct la TV.
Cristian Măciucă, Răzvan Rădulescu
08.08.2025 | 21:22
Alexandru Baluta a semnat Mihai Stoica a facut anuntul in direct
breaking news
Alexandru Băluță a semnat încetarea contractului cu FCSB. Anunțul lui Meme Stoica. Foto: sport.pictures.eu.

S-a încheiat telenovela Alexandru Băluță la FCSB! Mihai Stoica a anunțat în direct la TV că fotbalistul care evoluează în extrema dreaptă a semnat rezilierea contractului cu campioana României. Astfel, intrat în dizgrația lui Becali, Băluță a devenit liber de contract.

Alexandru Băluță nu mai este jucătorul FCSB: „Azi a încheiat contractul cu noi”

Alexandru Băluță a fost scos din lot de Gigi Becali, iar patronul campioanei României nu a revenit la sentimente mai bune. Deși s-a pregătit intens în această perioadă, Băluță, fost jucător și la Universitatea Craiova, nu a revenit în lotul roș-albaștrilor.

„Era o chestie foarte ciudată. Trebuia să driblezi o lege care avea o lacună. S-a reparat și e foarte bine (n.r. situația lui Edjouma). Nu era normal ca UEFA să îți dea voie și noi să nu ne dăm voie singuri. El are drept și în campionat.

Nimeni nu le-a reproșat nimic. Sunt 21 de jucători care nu sunt formați de club. Ei nu și-au găsit loc printre cei 21, Băluță, Edjouma și Gele. Băluță azi a încheiat contractul cu noi.

„Probabil va semna în străinătate”

În seara asta a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil că va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar sunt multe echipe din străinătate care îl doresc.

Rămâne Gele, să vedem care situația lui. (n.r. – Gele pe listă?) Nu prea cred. O să vorbim cu Gigi, să vedem”, a declarat Mihai Stoica, în direct la TV Prima Sport.

În vârstă de 31 de ani și cu o cotă de 900.000 de euro pe site-urile de specialitate, Alexandru Băluță a marcat 13 goluri în tricoul FCSB și a oferit 12 pase decisive în 81 de partide.

Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
