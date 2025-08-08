Alexandru Băluță a semnat! Mihai Stoica a făcut anunțul în direct

S-a încheiat telenovela Alexandru Băluță la FCSB! că fotbalistul care evoluează în extrema dreaptă a semnat rezilierea contractului cu campioana României. Astfel, intrat în dizgrația lui Becali, Băluță a devenit liber de contract.

Alexandru Băluță nu mai este jucătorul FCSB: „Azi a încheiat contractul cu noi”

Alexandru , iar patronul campioanei României nu a revenit la sentimente mai bune. , Băluță, fost jucător și la Universitatea Craiova, nu a revenit în lotul roș-albaștrilor.

„Era o chestie foarte ciudată. Trebuia să driblezi o lege care avea o lacună. S-a reparat și e foarte bine (n.r. situația lui Edjouma). Nu era normal ca UEFA să îți dea voie și noi să nu ne dăm voie singuri. El are drept și în campionat.

Nimeni nu le-a reproșat nimic. Sunt 21 de jucători care nu sunt formați de club. Ei nu și-au găsit loc printre cei 21, Băluță, Edjouma și Gele. Băluță azi a încheiat contractul cu noi.

„Probabil va semna în străinătate”

În seara asta a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil că va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar sunt multe echipe din străinătate care îl doresc.

Rămâne Gele, să vedem care situația lui. (n.r. – Gele pe listă?) Nu prea cred. O să vorbim cu Gigi, să vedem”, a declarat Mihai Stoica, în direct la .

În vârstă de 31 de ani și cu o cotă de 900.000 de euro pe site-urile de specialitate, Alexandru Băluță a marcat 13 goluri în tricoul FCSB și a oferit 12 pase decisive în 81 de partide.