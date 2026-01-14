Alexandru Băluță, aproape de revenire! Cu ce echipă ar putea să semneze

ADVERTISEMENT

Experiența lui Alexandru Băluță la gruparea americană Los Angeles FC s-a încheiat în noiembrie, după doar 3 luni la echipă. Fostul jucător de la FCSB este din nou liber de contract, însă ar putea semna în curând cu o nouă formație, Qingdao Hainiu, grupare din prima ligă a Chinei.

Alexandru Băluță, aproape de revenirea pe gazon. Cu ce echipă ar putea să semneze

Alexandru Băluță a semnat cu Los Angeles FC spre finalul lunii august 2025, însă a evoluat foarte puțin pentru gruparea din Major League Soccer, de care s-a despărțit la finalul sezonului precedent. Fostul jucător de la FCSB a strâns doar 14 minute la prima echipă, evoluând timp de o repriză pentru formația secundă.

ADVERTISEMENT

Așadar, fotbalistul este din nou liber de contract, iar noua sa destinație ar putea fi China. Deși , acesta ar putea să accepte oferta celor de la Qingdao Hainiu, conform . Discuțiile între cele două părți nu au început pentru moment, însă fotbalistul ar fi dispus să semneze cu gruparea din Asia în cazul în care nu va primi o ofertă mai bună.

Cine este Qingdao Hainiu, echipa care îl dorește pe Alexandru Băluță

Înființată în 1990, Qingdao Hainiu a promovat în premieră în prima ligă a Chinei 5 ani mai târziu, rezistând însă doar un sezon. Echipa a evoluat apoi în eșalonul de top în perioada 1997-2013, după care avea să retrogradeze până în liga a treia. După două promovări consecutive, gruparea din Qingdao a revenit în Superliga Chineză în 2023.

ADVERTISEMENT

În ediția precedentă de campionat, formația care dorește să îl transfere pe Alexandru Băluță a terminat pe locul 14, primul deasupra „zonei roșii”. Momentan, echipa pregătită de sârbul Milan Ristic are în lot doar jucători din China, toți străinii care au evoluat în sezonul trecut părăsind clubul în această iarnă. Conform , lotul echipei valorează momentan doar 1.7 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Câți jucători români evoluează în prima ligă chineză

Dacă va semna cu Qingdao Hainiu, Alexandru Băluță va deveni al patrulea fotbalist român din Superliga Chinei. Alexandru Mitriță evoluează pentru Zhejiang, iar Andrei Burcă și Alexandru Ioniță sunt coechipieri la Yunnan Yukun. Cel din urmă se află de mai mult timp în campionatul Chinei, iar .