Alexandru Băluță, dezvăluiri de la negocierile purtate cu FCSB: ”Gigi Becali m-a așteptat două săptămâni”. Mesaj pentru oltenii furioși

FANATIK a anunțat în exclusivitate că jucătorul rămas liber de contract după despărțirea de Puskas Academy a acceptat de 100.000 de euro la semnătură şi un salariu de 20.000 de euro lunar, fix aceeaşi sumă pe care era dispus să i-o ofere și Mihai Rotaru.

Cum au decurs negocierile dintre Alexandru Băluță și FCSB

Mijlocașul Alexandru Băluță a ținut să explice de ce a ales să dea curs ofertei de la FCSB și a mărturisit faptul că primul care a luat legătura cu el și a început negocierile a fost chiar Gigi Becali.

”Domnul Gigi Becali m-a contactat imediat după ce am revenit din Ungaria şi m-a întrebat care e situaţia mea şi m-a întrebat dacă sunt deschis să discut cu ei. I-am spus că nu e niciun fel de problemă.

Oamenii m-au aşteptat timp de două săptămâni pentru că pentru mine prima opţiune a fost să revin acasă, să fiu din nou la Craiova. Dacă în două săptămâni nu s-a întâmplat nimic cu cei de aici, a fost normal ca eu să continui să vorbesc cu cei de la FCSB.

Am continuat să înaintez cu negocierile şi să ajung la sumele dorite. Oamenii au respectat tot ce am zis şi s-au ţinut de cuvânt. Mi-au dat destul timp la dispoziţie”, a declarat Băluță, pentru .

De ce nu a ajuns Băluță la Universitatea Craiova

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a povestit că prima sa opțiune a fost să se întoarcă la Universitatea Craiova, dar discuțiile cu oficialii olteni nu au avut niciun fel de finalitate și de aceea a ales FCSB.

”Sunt bine, în vacanță. Discuții au fost multe. În primul rând, prima mea opțiune a fost să revin acasă. Am și eu o familie. Am cântărit bine ce am avut până acum, și mă refer la Craiova și la Steaua (n.r. – FCSB).

Gândul meu a fost să revin acasă, doar că lucrurile n-au mers într-o direcție favorabilă. Am ales să fiu deschis și cu cei de la FCSB, să-i ascult și pe ei. Oamenii au fost profesioniști. Am așteptat mai mult timp pentru ca cei de la Craiova să vină cu ceva concret.

Sunt dezamăgit pentru că știu ce am dat pentru echipa asta și pentru oraș. Știu ce caracter sunt. Am sperat să găsim o soluție, mai ales că am venit liber de contract. Nu este adevărat ce se vehiculează în presă. E neașteptat să decurgă totul așa. Supărat nu sunt, am drumul meu și sunt sigur că voi reuși”, a spus Alex Băluță.

Deși într-o primă fază a afirmat că nu știe nimic despre stadiul negocierilor cu Băluță, când a aflat de reacția lui Mihai Rotaru pentru FANATIK, conform căreia jucătorul nu mai există pentru Universitatea Craiova, Gigi .