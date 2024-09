Alexandru Băluță, în formă de zile mari! Reușită spectaculoasă a atacantului în FCSB – Petrolul Ploiești. Video

Alexandru Băluță a avut nevoie de doar trei minute pentru a reuși un gol superb, de la marginea careului, fără speranțe pentru portarul „lupilor galbeni”, după o fază frumoasă creată de jucătorii FCSB-ului.

Alexandru Băluță a reușit un gol spectaculos în . Atacantul a primit o pasă bună de la Octavian Popescu, iar el a șutat de la marginea careului, fără speranțe pentru Zima.

Mai mult decât atât, Petrolul Ploiești pare să fie „victima” preferată a lui Alexandru Băluță de când a venit la FCSB, el marcând primul gol în tricoul „roș-albaștrilor” chiar împotriva ploieștenilor.

În plus, forma bună a lui Alexandru Băluță continuă, el reușind să marcheze un gol și în precedenta partidă a campioanei României, în duelul din deplasare contra lui CFR Cluj, scor 2-2.

„Trebuie să țin capul sus! La FCSB nu e ușor!”

„De acum înainte, e important să mă pregătesc cât mai bine. Dacă sunt supărat, sunt supărat pe mine, nu pe ceea ce s-a auzit. Pe mine asta mă ambiționează și, de acum înainte, mă voi pune pe picioare.

A fost un blocaj, dar asta e fotbalul. Mă bucur că am șansa în continuare să mă revanșez. Cei de aici mă apreciază foarte mult. Până la urmă, am jucat toate meciurile. Nu am de ce să mă plâng.

Trebuie să țin capul sus. La FCSB nu e ușor. E o presiune imensă. A fost o perioadă în care nu am avut realizări, dar sunt sigur că vor mai veni. Nu pot să spun că ne-am focusat mai mult pe Europa. E o realizare imensă.

Suntem și noi în Europa. De acum înainte, va trebui să ne concentrăm foarte mult pe campionat, dar eu zic că suntem pe drumul cel bun. Cu concentrare, cred că putem reveni mai puternici după pauză”, spunea Alexandru Băluță.