Alexandru Băluță, mesaj misterios după ce a marcat în FCSB – Lyon 1-3. Ce a scris atacantul roș-albaștrilor pe rețelele sociale

Deși campioana României a cedat în finalul partidei și a pierdut cu 3-1, Băluță este încrezător în forțele sale și speră să continue să aibă realizări. Atacantul de 31 de ani a transmis un mesaj misterios prin intermediul Instagramului.

Alex Băluță, mesaj misterios pentru patron pe rețelele sociale

Alexandru Băluță a fost un jucător foarte important în angrenajul roș-albaștrilor în sezonul trecut, când FCSB a câștigat campionatul României după o pauză de 9 ani. Atacantul de 31 de ani a suferit o accidentare în luna noiembrie care l-a ținut departe de gazon timp de aproximativ două luni.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul roș-albaștrilor nu a mai avut niciun fel de realizare ofensivă după recuperare și a prins din ce în ce mai puține minute. El a fost aruncat în luptă în cea de-a doua repriză împotriva lui Olympique Lyon și a reușit să înscrie golul care a readus speranța în sufletele fanilor, însă francezii au dat lovitura pe final, înscriind de două ori în minutele 86 și 89.

iar la finalul partidei a declarat că încă nu l-a iertat pe deplin și că fotbalistul „roș-albaștrilor” trebuie să-i demonstreze în continuare că merită să fie titular: „Băluță e jumătate iertat. Bine, ai dat gol, dar mai fă ceva”, a spus patronul bucureștenilor.

ADVERTISEMENT

Băluță a postat pe rețelele de socializare o poză după ce a înscris în poarta francezilor, alături de un mesaj misterios, care poate semnifica determinarea sa de a demonstra în continuare că merită să fie un pilon principal în angrenajul echipei antrenate de Elias Charalmbous: „Vezi tu… cortina niciodată nu cade: nici pe scenă, nici în realitate”, a scris Alex Băluță pe Instagram.

Ce a spus Alex Băluță după înfrângerea cu Lyon: „Eram dator față de mine”

Alex Băluță este conștient că nu traversează o formă fotbalistică foarte bună în acest moment și a declarat asta chiar în flash-interviul de după meciul cu Lyon:

ADVERTISEMENT

„Sunt fericit pentru această reușită. Dar, e păcat, am muncit mult și am jucat foarte bine. Ei au avut un portar într-o seară mare. Lăsând la o parte finalul, unde am fost descoperiți, cred că un rezultat de egalitate era echitabil. Am intrat foarte hotărât, eram dator față de mine.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că am marcat primul gol în Europa League. Sunt frustrat, am fost optimiști încă de la început chiar dacă întâlneam un colos al Europei. Uite că nu joacă numele. Mergem să reușim o minune. De ce nu?”, a declarat Alex Băluță după meciul cu Lyon.