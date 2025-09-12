Alexandru Băluță n-a mai plecat în SUA! Ce s-a întâmplat după transferul de la FCSB la Los Angeles FC

din postura de jucător liber după despărțirea de FCSB. Mutarea a fost anunțată cu mai mult de două săptămâni, dar fotbalistul e în continuare în România.

Alexandru Băluță, în continuare în România după transferul la Los Angeles FC

Conform jurnalistului american , Alexandru Băluță nu a ajuns încă în Statele Unite ale Americii deoarece fostul jucător de la FCSB n-a primit încă viza de a zbura din România peste Ocean.

Alex Băluță a ratat până acum toate ședințele de pregătire cu Los Angeles FC, dar și meciul cu San Diego FC, pierdut, 1-2, de noua sa echipă.

Românul va rata sigur și meciul din acest weekend, de la San Jose, astfel că șansele să-i convingă pe americani că merită să rămână și pentru sezonul viitor se împuținează.

În acest moment, Los Angeles FC este pe locul 5 în Conferința de Vest, cu 41 de puncte, opt peste Houston Dynamo, ocupanta poziției a 10-a, prima care nu duce în play-off.

Câți bani câștigă Băluță în America

Fostul mijlocaș de la FCSB a semnat cu gruparea din MLS până la finalul sezonului. Totuși, în SUA, stagiunea s-ar putea termina peste doar o lună. Pe 19 octombrie e programat finalul sezonului regulat.

Los Angeles FC are însă șanse bune să prindă play-off-ul, ceea ce ar însemna ca Alex Băluță să rămână la LA cel puțin până în decembrie.

există o clauză conform căreia clubul îi poate prelungi angajamentul jucătorului pentru sezonul 2026. La gruparea din California, Băluță va încasa lunar un salariu în valoare de 30.000 de euro.

