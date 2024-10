Alexandru Băluță, pus la zid de Mihai Stoica după FCSB – Rapid: ”I-am zis că m-a deranjat mult gestul ăsta!”

Mihai Stoica de un gest făcut de Alexandru Băluță (31 de ani) la . Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României l-a criticat public pe Băluță și i-a atras atenția inclusiv între patru ochi.

Mihai Stoica, deranjat de reacția lui Alexandru Băluță în FCSB – Rapid

Băluță a fost schimbat contra giuleștenilor în minutul 56 cu Daniel Popa. Dezamăgirea de pe fața aripii dreapta a fost vizibilă la momentul respectiv. Stoica a fost însă nemulțumit de faptul că Băluță a ieșit greu de pe teren. Scorul era 0-0, iar FCSB se grăbea să înscrie.

ADVERTISEMENT

În plus, Mihai Stoica a precizat că Alexandru Băluță a avut o prestație mult sub nivelul său obișnuit. Oficialul roș-albaștrilor a transmis că, în momentul de față, nu este supărat pe jucătorul de bază al echipei sale.

”Băluță a ieșit într-o alergare ușoară, i-am zis că m-a deranjat mult gestul ăsta! I-am și zis! Orice fotbalist care rămâne după pauză și este schimbat fix după pauză este nemulțumit, dar nu îți ajuți echipa așa agale!

ADVERTISEMENT

Băluță a fost mult sub ce poate, mult, foarte mult. Nu sunt supărat pe el, doar că a fost sub cota lui, că e un jucător foarte bun și ne-a obișnuit cu evoluții mult mai bune. Că își pierde Olaru câteodată controlul și pune o piedică sau comentează, mai pot să accept pentru că îl cunosc și pentru că știu cât bun-simț are, dar nu se poate controla în unele momente.

Dar că să nu ieși în sprint… Păi, de câte ori a fost schimbat Octavian Popescu, venea în sprint când, bineînțeles, nu conduceam, iar acum Băluță a venit așa, într-o alergare ușoară”, a declarat Mihai Stoica la .

ADVERTISEMENT

Statistica lui Alexandru Băluță la FCSB

Alexandru Băluță a ajuns la FCSB din postura de jucător liber de contract în luna iulie a anului 2023. Băluță se despărțise la acea vreme de Academia Puskas, echipă la care fusese legitimat în precedenții trei ani.

De atunci jucătorul ce evoluează pe postul de aripă dreapta a devenit om de bază pentru roș-albaștri. A strâns 61 de meciuri oficiale, în care a marcat 11 goluri și a pasat decisiv de 10 ori. Cota sa de piață, conform Transfermarkt, este de 1,2 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Băluță a fost un jucător important în câștigarea primului titlu pentru FCSB după o pauză de nouă ani. El și-a trecut în palmares alături de roș-albaștri și Supercupa României adjudecată cu 3-0 în fața Corvinului Hunedoara.