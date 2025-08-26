Alexandru Băluță și-a găsit echipă! Semnează în străinătate după plecarea de la FCSB

Alexandru Băluță, cel care a semnat rezilierea contractului cu FCSB la începutul lunii august, este gata de o nouă provocare, dar în străinătate. Cine este echipa cu nume important de peste hotare unde va evolua fostul jucător al „roș-albaștrilor”.
Alexandru Băluță a fost unul dintre jucătorii de bază la FCSB în ultimii 2 ani, echipă alături de care a câștigat 2 titluri și a ajuns până în optimile UEFA Europa League sezonul trecut. Prestațiile sale tot mai șterse l-au făcut însă pe patronul Gigi Becali să nu îl mai ia în considerare și pentru noul sezon, astfel că despărțirea dintre Băluță și FCSB a fost iminentă.
Curtat intens de echipe în această vară, mai ales din România, Băluță a preferat să se antreneze de unul singur, într-un ritm spartan. Acum, la finalul acestei veri, jucătorul de 31 de ani este gata de o nouă provocare, în afara granițelor țării.
Conform celebrului jurnalist Tom Bogert, cu peste 100.000 de urmăritori pe platforma X, fosta extremă dreaptă de la FCSB va ajunge în MLS, la Los Angeles FC. Aici ar urma să fie coleg cu 2 mari fotbaliști trecuți prin Premier League: Heung-min Son, ajuns și el aici tot în această vară, și Hugo Lloris, foștii jucători ai celor de la Tottenham.
Cu 13 goluri și 12 pase decisive în 81 de partide în tricoul lui FCSB, Alexandru Băluță și-a luat adio de la campioana României după 2 sezoane de neuitat. Mihai Stoica spunea la începutul lunii august că șansele ca jucătorul să evolueze în străinătate sunt foarte mari, fiind intens dorit.
„A semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil că va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar sunt multe echipe din străinătate care îl doresc!”, spunea Mihai Stoica, pe 8 august, la TV Prima Sport.