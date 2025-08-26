Alexandru Băluță și-a găsit echipă! Semnează în străinătate după plecarea de la FCSB

Alexandru Băluță, la începutul lunii august, este gata de o nouă provocare, dar în străinătate. Cine este echipa cu nume important de peste hotare unde va evolua fostul jucător al „roș-albaștrilor”.

Alexandru Băluță semnează. Cine este echipa din străinătate care l-a convins

Alexandru Băluță a fost unul dintre jucătorii de bază la FCSB în ultimii 2 ani, echipă alături de care a câștigat 2 titluri și a ajuns până în optimile UEFA Europa League sezonul trecut. Prestațiile sale tot mai șterse l-au făcut însă pe patronul Gigi Becali să nu îl mai ia în considerare și pentru noul sezon, astfel că despărțirea dintre Băluță și FCSB a fost iminentă.

Curtat intens de echipe în această vară, mai ales din România, Acum, la finalul acestei veri, jucătorul de 31 de ani este gata de o nouă provocare, în afara granițelor țării.

Conform celebrului jurnalist , cu peste 100.000 de urmăritori pe platforma X, fosta extremă dreaptă de la FCSB va ajunge în MLS, la Los Angeles FC. Aici ar urma să fie coleg cu 2 mari fotbaliști trecuți prin Premier League: , și Hugo Lloris, foștii jucători ai celor de la Tottenham.

Mihai Stoica a anunțat posibila plecare a lui Băluță în străinătate

Cu 13 goluri și 12 pase decisive în 81 de partide în tricoul lui FCSB, Alexandru Băluță și-a luat adio de la campioana României după 2 sezoane de neuitat. Mihai Stoica spunea la începutul lunii august că șansele ca jucătorul să evolueze în străinătate sunt foarte mari, fiind intens dorit.

„A semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil că va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar sunt multe echipe din străinătate care îl doresc!”, spunea Mihai Stoica, pe 8 august, la

