Alexandru Băluță, surprins într-un loc total neașteptat în ziua meciului FCSB – Drita. Foto

Alexandru Băluță a plecat din București! Unde a fost surprins mijlocașul roș-albaștrilor în ziua meciului FCSB - Drita din Europa League
Cristian Măciucă
07.08.2025 | 18:55
Alexandru Baluta surprins intrun loc total neasteptat in ziua meciului FCSB Drita Foto
Alexandru Băluță, surprins într-un loc total neașteptat în ziua meciului FCSB - Drita. FOTO: sportpictures.eu

Alexandru Băluță (31 de ani) ar urma să nu vadă de pe stadion meciul FCSB – Drita, prima manșă a dublei din turul 3 preliminar Europa League. Mijlocașul a luat decizia de a pleca din București, cu doar câteva ore înainte de fluierul de start al meciului campioanei României.

Alexandru Băluță a plecat din București în ziua meciului FCSB – Drita

Alexandru Băluță e în continuare în afara lotului de la FCSB. Mijlocașul nu și-a găsit echipă și preferă să se antreneze în continuare singur. În ziua în care roș-albaștrii primesc vizita celor de la Drita, campioana din Kosovo, Băluță a plecat din București tot pentru a se pregăti.

Sasha Bamboo, celebrul antrenor care se ocupă de pregătirea fizică a lui Băluță în această perioadă, l-a dus la pădure pe fotbalistul FCSB-ului. Cei doi au postat pe social media imagini din timpul antrenamentului, Băluță fiind surprins alergând pe lângă o pădure, în ciuda caniculei de afară.

La postarea, redistribuită și de fotbalistul campioanei României, Sasha Bamboo a trecut un mesaj scurt, dar profund: „Pădurea reglează ce orașul dezechilibrează”. 

alex baluta padure
Alex Băluță, antrenat prin pădure de Sasha Bamboo. FOTO: Instagram

Dintre cei trei renegați în această vară, unul singur a revenit în lotul celor de la FCSB. Malcom Edjouma a fost reprimit după ce a refuzat oferta de a pleca la CFR Cluj. Francezul chiar face parte din lotul campioanei României pentru dubla cu Drita din Europa League. În schimb, Alexandru Băluță și Jordan Gele se antrenează în continuare separat, iar viitorul lor la FCSB este incert.

„În locul lui Ștefănescu îl băgăm pe Edjouma. Să vezi ce nebunie în România. Noi, pe jucătorul nostru, care e de trei ani al nostru, nu mai putem să-l băgăm pe listă, că cică trebuie să-l dăm liber întâi. Auzi, nebunie! Da, dar omul nu vrea așa.

Trebuie să-l dea liber o Comisie. Cum să-l dea liber, dacă e jucătorul meu? La UEFA pot să-l pun pe listă, dar în România nu pot. El poate să joace în cupele europene, dar în România nu poate, că trebuie să-l dau liber.

Cum să-l dau liber, dacă e jucătorul meu? Trebuie să-l dau liber și să semneze alt contract. Îl dai liber, îl dai la Comisie și apoi semnezi alt contract cu el. Îți dai seama ce anomalie?

Gino e prietenul meu, dar nu se poate asemenea tâmpenii, nu se poate să faci un regulament? Noi trebuie să ne ghidăm după regulamentele FIFA și UEFA, iar la UEFA pot să-l bag, dar în România, nu.

Cum să fac alt contract? Adică e jucătorul meu și-l las liber? Fac simulări? Ne jucăm de-a contractele? Sunt niște tâmpenii.

Anul trecut am făcut operațiunea asta (n.r. cu Daniel Popa). A zis Vali că facem și reglementăm pe urmă. Acum l-am întrebat de ce nu s-a reglementat, a zis că s-a uitat”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

3,15 este cota Betano pentru „FCSB câștigă ambele reprize" în FCSB - Drita
