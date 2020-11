Convocat după trei ani la naționala României, Alexandru Băluță s-a declarat extrem de emoționat și dornic să îi impresioneze pe suporteri, dar și pe Mirel Rădoi.

Fostul jucător de la Universitatea Craiova evoluează acum în Ungaria, pentru Akademia Puskas, echipă clasată pe locul 7 în primul eșalon din țara vecină.

Băluță și-a exprimat și regretul pentru niște declarații date în urmă cu un an, prin care acuza că nu este convocat la echipa națională din cauza impresarului pe care îl are.

Alexandru Băluță a primit convocarea cu multe emoții: „Mi-au dat lacrimile de fericire”

În vârstă de 27 de ani, fotbalistul născut la Craiova a fost convocat de Mirel Rădoi la echipa națională a României după nu mai puțin de trei ani de absență. El a vorbit despre starea de spirit pe care a trăit-o după ce a primit știrea convocării și a dezvăluit că a plâns de bucurie.

De asemenea, Băluță și-a descris traseul din ultimii trei ani, perioadă în care a evoluat pentru Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec și Akademia Puskas. Mijlocașul ar putea evolua contra Norvegiei.

„Sunt foarte fericit că sunt din nou aici. Nu cred că am simțit niciodată în viața mea emoții mai mari decât atunci când am auzit că voi fi convocat. Când m-au sunat, mi-au dat lacrimile de fericire. Aveam și meci în ziua aceea. Îmi era dor de băieți și de atmosfera de aici. E cea mai mare mândrie să îmbrac tricoul naționalei.

Au fost aproape trei ani de absență care au trecut repede, dar au fost ani foarte grei. Am visat tot timpul să revin la națională, și după ce am făcut pasul în străinătate. Lipsa convocărilor m-a ambiționat, am tras mai tare. Mă bucur că a venit și acest moment. Față de acum trei ani, sunt mult mai disciplinat, mai muncitor și mai puternic mental.

E o perioadă grea peste tot fără spectatori, ne lipsește când suntem pe teren să vedem tribunele pline, indiferent că ne aplaudă sau ne înjură. Am simțit mereu suporterii aproape, deși nu ne-am calificat. E normal ca ei să fie supărați, să pună suflet. Și noi punem și sperăm să reușim o calificare și să le aducem o bucurie. Țara asta duce lipsă de bucurii.

De câte ori n-am visat că dau gol pentru România… Am visat că voi fi convocat, că o să interacționez cu jucătorii. Simțeam emoția aia și eram dezamăgit când mă trezeam. A fost o bucurie imensă pe care mi-am arătat-o doar față de anumiți colegi, cei care au trecut și prin România și știu ce reprezintă naționala noastră. Doar ei puteau să mă înțeleagă. Nu mi-a stat gura timp de multe minute.

Cel mai important e ca atunci când intru în teren să aduc un plus echipei, să ajut. Nu trebuie să ies cu nimic în evidență, deși pun multă presiune pe mine. Uneori îmi pierd capul și nu respect anumite lucruri tactice. Nu mă mulțumesc cu puțin, dar trebuie să muncesc mult și să demonstrez că merit să fiu aici”, a spus Băluță pentru site-ul FRF.

Ce părere are fostul oltean despre Mirel Rădoi și cum vede meciul cu Norvegia: „Ne putem revanșa”

Învinși la Oslo cu 4-0 de formația lui Erling Haaland, „tricolorii” vor avea șansa revanșei duminică, 15 noiembrie, de la ora 21:45, atunci când nordicii vin la București pentru returul din Liga Națiunilor. Alex Băluță consideră că echipa României are șanse bune să câștige acest duel și mizează pe unitatea grupului.

Băluță a comentat și abordarea tactică a lui Mirel Rădoi, pe care o consideră extrem de potrivită stilului său de joc. Fotbalistul Akademiei Pukaș a vorbit și despre calificarea vecinilor maghiari, pe care nu o consideră o surpriză având în vedere evoluția fotbalului din țara vecină.

„Putem să ne luăm revanșa duminică, normal. Avem calitate, dar nu e de ajuns. Trebuie să muncim mai mult, să arătăm că suntem o echipă unită. Poate nu mereu arătăm asta. Dacă facem totul în echipă, avem șanse mari să câștigăm acest meci și să ștergem cu buretele ce a fost până acum.

Mă avantajează modul în care Mirel Rădoi abordează antrenamentele și tactica. Îmi place să joc pe atac, să combin mult. De la oricare antrenor ai multe de învățat și mă bucur că am ocazia să lucrez cu un selecționer tânăr care știe să vorbească și să ne motiveze. De când m-am transferat de la Craiova, am jucat în spatele vârfului foarte mult. Număr 10 la Liberec, la Slavia, dar am fost folosit și în bandă când a fost nevoie de mine. Nu am un post fix. Am jucat pe toate pozițiile din atac. Joc acolo unde sunt pus.

Este un nivel mai scăzut în România față de Cehia sau Ungaria. În străinătate, baza este pe pregătirea fizică. Sunt dueluri tari și la antrenamente și la meciuri. Oamenii de acolo tratează serios fiecare zi de antrenament, e un nivel ridicat de pregătire, se simte asta și la meciuri. Nu sunt jucători la fel de tehnici ca noi sau de buni, cum ne credem uneori, dar au anumite lucruri pe care știu să le facă foarte bine.

A fost o surpriză plăcută pentru mine calificarea Ungariei, dar în general, nu cred că a fost o surpriză. Au jucat foarte bine, meritau să câștige. Sunt în creștere pentru că investesc mult în stadioane, în echipe. Guvernul ajută fiecare echipă, jucător, din câte am înțeles. E un campionat care crește și am simțit asta pe pielea mea. Nu mi-a fost ușor, sunt multe echipe bine organizate, care fac presiune mare și nu contează cu cine joci. Toate echipele sunt la fel din punct de vedere valoric și s-a văzut asta, pentru că punctajele sunt foarte apropiate. Doar Ferencvaros e un caz mai special”, a mai spus Băluță.

Alexandru Băluță acuza interesele impresarilor în 2019, iar acum regretă: „A fost o frustrare”

În urmă cu un an, fostul fotbalist al Universității Craiova acuza că nu este chemat la echipa națională, în ciuda formei sale bune, doar pentru că nu are conexiunile potrivite în lumea impresarilor.

„Sunt într-o revenire de formă, dar dacă nu prea am mai avut legături cu oameni din țară, nu prea s-a vorbit despre mine, sunt mai pesimist. E frustrant, pentru că văd că acum contează mai mult alții care nu joacă. Am văzut acum convocările la echipa națională. Ce pot să mai comentez eu? Ei au spus că nu mă cheamă cât eram la Slavia pentru că nu joc, dar cât am jucat la început acolo nu m-au chemat, am fost numai pe lista preliminară”, spunea atunci mijlocașul.

După ce a fost din nou chemat la prima reprezentativă, discursul lui Băluță s-a schimbat, iar jucătorul originar din Craiova a mărturisit că se simte prost față de colegii săi pentru afirmațiile făcute la nervi.

„Sincer, nici nu mai am impresar de când m-am transferat în Ungaria. Declarația dată în trecut a fost un moment pe care îl regret față de colegii de aici. Uneori nu ne dăm seama, spunem lucruri la cald. A fost o frustrare, pentru că treceam printr-un moment bun în Cehia. Înscrisesem goluri, ajutasem echipa, eram pe un loc bun în clasament și eram pe o pantă ascendentă. Mi-aș fi dorit să fiu convocat. Cred că atunci când spui lucruri de genul acesta, înseamnă că îți pasă. Am fost tot timpul apropiat de națională”, a mai spus Băluță