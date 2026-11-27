ADVERTISEMENT

Comisia de Disciplină a FRF a soluționat conflictul dintre Alexandru Băluță (33 de ani) și Poli Timișoara, la patru luni distanță de la plângerea depusă de fostul jucător al FCSB și al Universității Craiova. În ședința de vineri, 27 noiembrie, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis respingerea cererii formulate de fotbalistul Alexandru Băluță, ca fiind neîntemeiată.

Poli Timișoara, reacție după ce a câștigat diferendul cu Alexandru Băluță

Directorul general al clubului Poli Timișoara, Bara Dinu, a comentat pentru FANATIK decizia în acest caz. El a explicat faptul că scurgerile către presă nu au venit de la gruparea bănățeană, dar a precizat că nu i-a cerut nicio daună jucătorului.

ADVERTISEMENT

”A fost un proces pe care el l-a intentat la Comisia de Disciplină a FRF și a durat câteva luni. M-am prezentat singur, fără niciun avocat, ca să lămuresc cauza. Am spus acum 4 luni că nu înțeleg de ce domnul Băluță crede că vreun angajat al clubului a dat presei vreo informație.

Am făcut dovada acestui lucru în fața comisiei și a fost audiat și jucătorul. Problema nu a fost din tabăra noastră. Au fost multe termene, documente depuse. S-a respins cauza ca nefondată. Cred că este totul foarte clar.

ADVERTISEMENT

Politehnica Timișoara nu este implicată în scurgerea de informații către nicio instituție de presă și am demonstrat asta în fața comisiilor. Nu am cerut nicio daună, chiar dacă a necesitat un drum cu avionul la București, o noapte de cazare și o zi pierdută pe la comisii, nu mă agită totuși să fac altceva mai departe”, a declarat oficialul clubului din Liga 2, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Poli Timișoara, mesaj pentru Alexandru Băluță

Oficialul clubului timișorean a mărturisit că nu-i poartă niciun fel de ranchiună lui Alexandru Băluță, care , rivala bănățenilor la promovarea în SuperLiga, și consideră că se putea rezolva printr-o discuție telefonică.

ADVERTISEMENT

”Noi ne vedem de treaba noastră. M-am prezentat neînsoțit de avocați pentru că eram cel mai în măsură să apăr cauza. Resping astfel de practici și la orice alt club. Îl apreciem în continuare ca fotbalist și îi dorim multă baftă lui Alexandru Băluță.

Suntem un club serios și nu am cerut nicio daună. Noi nu voiam să pierdem timpul pe la comisii și cred că era mai simplu dacă mă suna și o lămuream la telefon. Nu înțeleg de ce a crezut asta, iar Comisia de Disciplină a demonstrat-o. Sper să își vadă și el de fotbal”, a mai spus Bara Dinu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Decizia Comisiei de Disciplină

”Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, în ședința din data de 27 noiembrie, s-a hotărât, în temeiul Articolului 54, 59 și 107 din Regulamentul de Ordine și Disciplină, respingerea sesizării formulate de către Băluță Alexandru, ca fiind neîntemeiată”, este decizia Comisiei de Disciplină, publicată pe al FRF.