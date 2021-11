Alexandru Bourceanu, dezvăluiri șocante! Fostul căpitan al FCSB-ului a povestit tot: „Am fost la limita supraviețuirii”

Fostul căpitan al FCSB-ului a povestit situația grea prin care a trecut în copilărie, atunci când el și familia sa ajunseseră să trăiască la limita supraviețuirii.

„Inima FCSB-ului”, așa cum era alintat de Gigi Becali a relatat și ce a făcut cu primul salariu primit ca jucători de fotbal.

Alexandru Bourceanu, dezvăluiri șocante

șocante despre viața sa, povestind și un moment de cumpănă, în care familia sa ajunsese la limita supraviețuirii:

„Obiectivul n-a fost niciodată să agonisesc. Părinții mei sunt ingineri. Înainte de Revoluție au avut o situație foarte bună. În primii ani după, o situație bună.

Au lucrat la Pașcani, la Combinat, făceau metalurgie, apoi au renunțat. Perioada de după ’95-’96 a fost foarte complicată. Am fost săraci! La limita supraviețuirii!”.

„Până la 20 n-am câștigat bani. Apoi până la 22 câștigam o sută de dolari pe lună, titular în Liga 2, apoi 500 de dolari de la 22 la 23 de ani.

Am băut Prigat în fiecare zi. Ha, ha, ha! Zilnic câte o sticlă de Prigat! Aveam 50 de lei, deci cred că vreo două săptămâni am trăit bine.

Era un lux atunci. Am avut o perioadă în care am băut foarte mult suc și o perioadă în care beam doar Coca-Cola. Între 20 și 22 de ani beam numai Coca-Cola, nimic altceva, nici măcar apă! Doar la antrenamente. Apoi am renunțat că mi-am dat seama să nu e OK”, a mai spus Alex Bourceanu pentru .

Dezamăgirile din viața lui Alexandru Bourceanu

că a avut parte și de mai multe dezamăgiri în cariera de fotbalist, deși la un moment dat era căpitanul FCSB-ului și jucător de bază al naționalei României:

„În Turcia, aveam un contract de 725.000 de euro pe an! Contracte structurate pe zece luni. Am luat jumătate din contractul pe care-l aveam. Dar nu sunt trist din punctul ăsta de vedere, sunt altele care mă întristează.

Sigur, aș fi putut avea o viață mai liniștită, dar asta e altă discuție. Sunt trist că n-am revenit în echipa națională, sunt trist că n-am reușit să rămân în Rusia și m-am accidentat, sunt trist că n-am continuat în Turcia, sunt trist din cauza faptului că n-am reușit să ajung mai departe cu fotbalul. Fotbalistic, nu financiar!

La 29 de ani eram în cel mai bun moment al vieții mele, al carierei… Probabil că mai jucam până la 34 așa cum a jucat Pintilii sau Hoban la națională. Probabil aș mai fi strâns vreo 40 de selecții. Pot spune cu mare încredere că eram cel mai bun jucător pe poziția mea în România! Și aș fi acceptat o accidentare, nu trei sau patru…”.

„Acum, uitându-mă la meciuri, îmi pare rău că n-am primit o educație fotbalistică mai bună pentru a putea juca în marile campionate.

Și e amuzant pentru unii și poate nerealistic, dar îmi doresc să antrenez într-un campionat mare. Mi-ar plăcea în Premier League!”, a mai spus Alexandru Bourceanu.