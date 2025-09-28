Sport

Gică Hagi și Gică Popescu, împietriți în lojă! Gafă uluitoare a lui Buzbuchi și penalty ratat de Larie în prelungiri la Farul – Slobozia 1-1. Foto

Alexandru Buzbuchi a comis o eroare majoră în meciul Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1, iar Eduard Florescu a înscris pentru oaspeți. Cum au reacționat Gică Hagi și Gică Popescu la penalty-ul ratat de Larie
Bogdan Mariș
28.09.2025 | 19:13
Gica Hagi si Gica Popescu impietriti in loja Gafa uluitoare a lui Buzbuchi si penalty ratat de Larie in prelungiri la Farul Slobozia 11
ULTIMA ORĂ
Alexandru Buzbuchi a greșit la golul înscris de Eduard Florescu în partida Farul - Unirea Slobozia. FOTO: colaj Fanatik

Farul a deschis scorul în prelungirile primei reprize contra Unirii Slobozia, prin Bogdan Țîru, însă oaspeții au reușit să restabilească egalitatea în partea secundă, prin Eduard Florescu, profitând de o eroare uriașă a portarului Alexandru Buzbuchi.

Alexandru Buzbuchi, gafă incredibilă în Farul – Unirea Slobozia

În minutul 56 al partidei dintre Farul și Unirea Slobozia, oaspeții au beneficiat de un corner. Lovitura de colț a fost executată scurt, până la Florin Purece, care a trimis o centrare periculoasă în careul gazdelor. Goalkeeperul Alexandru Buzbuchi a ieșit din poartă, însă a ratat complet întâlnirea cu balonul.

Eduard Florescu, fotbalist intrat pe teren la pauză, a profitat de eroarea portarului advers și a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap. Faza golului poate fi urmărită AICI. Aflați la tribuna oficială, Gică Hagi și Gică Popescu au rămas înmărmuriți după greșeala comisă de portarul Farului.

Gică Popescu Gică Hagi Farul Slobozia
Gică Popescu și Gică Hagi au reacționat după greșeala comisă de Alexandru Buzbuchi în partida Farul – Unirea Slobozia. FOTO: captură Prima Sport

Buzbuchi și-a mai spălat din păcate! Intervenție crucială în minutul 90

Deși a ieșit greșit la cornerul din care Unirea Slobozia a egalat-o pe Farul, Alexandru Buzbuchi a avut un final de meci ce i-a mai acoperit din greșeala de la gol. Portarul constănțenilor a avut o paradă spectaculoasă la Eduard Florescu, în minutul 90.

Un minut mai târziu a ieșit foarte bine la o centrare și a pornit rapid contraatacul ce a dus la penalty-ul prin care formația antrenată de Ianis Zicu putea obține toate cele trei puncte, însă execuția lui Larie a fost parată de Gurău, iar scorul final a fost 1-1.

Gică Hagi și Gică Popescu după penalty-ul ratat de Larie
Gică Hagi și Gică Popescu după penalty-ul ratat de Larie
