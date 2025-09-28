Gică Hagi și Gică Popescu, împietriți în lojă! Gafă uluitoare a lui Buzbuchi și penalty ratat de Larie în prelungiri la Farul – Slobozia 1-1. Foto

Farul a deschis scorul în prelungirile primei reprize contra Unirii Slobozia, prin Bogdan Țîru, însă oaspeții au reușit să restabilească egalitatea în partea secundă, prin Eduard Florescu, profitând de o eroare uriașă a portarului Alexandru Buzbuchi.

Alexandru Buzbuchi, gafă incredibilă în Farul – Unirea Slobozia

În minutul 56 al , oaspeții au beneficiat de un corner. Lovitura de colț a fost executată scurt, până la Florin Purece, care a trimis o centrare periculoasă în careul gazdelor. Goalkeeperul Alexandru Buzbuchi a ieșit din poartă, însă a ratat complet întâlnirea cu balonul.

Eduard Florescu, fotbalist intrat pe teren la pauză, a profitat de eroarea portarului advers și a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap. Faza golului poate fi urmărită . Aflați la tribuna oficială, și Gică Popescu au rămas înmărmuriți după greșeala comisă de portarul Farului.

Buzbuchi și-a mai spălat din păcate! Intervenție crucială în minutul 90

Deși a ieșit greșit la cornerul din care Unirea Slobozia a egalat-o pe Farul, Alexandru Buzbuchi a avut un final de meci ce i-a mai acoperit din greșeala de la gol. Portarul constănțenilor a avut o paradă spectaculoasă la Eduard Florescu, în minutul 90.

Un minut mai târziu a ieșit foarte bine la o centrare și a pornit rapid contraatacul ce a dus la penalty-ul prin care formația antrenată de Ianis Zicu putea obține toate cele trei puncte, însă execuția lui Larie a fost parată de Gurău, iar scorul final a fost 1-1.