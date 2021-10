Alexandru Buziuc nu a uitat cum l-a pedepsit Gigi Becali la FCSB: „M-a deranjat, am fost foarte supărat! Știe toată lumea cine a făcut schimbarea” Exclusiv

a oferit un interviu incendiar în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre tot ce a trăit la echipa lui Gigi Becali, și alte detalii „picante” din vestiarul vicecampioanei României.

Jucătorul de 27 de ani al lui CS Mioveni e extrem de motivat înaintea partidei de la Buzău și a analizat punctele slabe și forte ale echipei pregătite de Edi Iordănescu și a recunoscut că nu ar spune nu pe viitor unei reîntoarceri la FCSB.

Interviu marca FANATIK cu Alex Buziuc, fostul atacant al FCSB: „Mi-aș dori mult să marchez!”

E un avantaj pentru voi că se joacă la Buzău?

– Da, e un avantaj pentru noi că nu se joacă pe Național Arena. Acolo e casa lor pentru ei, sunt aproape suporterii și gazonul, condițiile sunt mai bune acolo. Reperele sunt altfel. Ei au jucat foarte multe meciuri acolo și terenul e mai mare.

E un meci special pentru tine?

– Cu siguranță pentru că anul trecut am evoluat acolo și am rămas în relații foarte bune cu jucătorii de la FCSB. Suntem prieteni și da e un meci special. Noi însă avem mare nevoie de victorie și trebuie să ne vedem interesul.

„Iulian Cristea e nașul meu. Ne-am tachinat și acum înainte de meci!”

Ai fost …

– Păi el e nașul meu! Vorbim tot timpul și avem mulți prieten comuni. Ne-am tachinat și acum înainte de meci! Am rămas un grup de prieteni foarte buni de când eram la Mediaș, cu el, cu Olaru, cu Alexandru Greab de la FC Argeș, cu Cipri Petre, cu Bic care a fost la Craiova și ținem legătura cu toții.

Cu Greab la fel înainte de meciul cu FC Argeș îi ziceam ‘Să vezi ce fac, că îți dau gol!’ Acum la fel cu Iuliu (n.r. Iulian Cristea)! El îmi zice să nu vin pe partea lui. Eu că ‘vin acolo și să vezi ce-ți fac!’. Așa e când îți întâlnești foștii colegi. E frumos. Și cu Olaru la fel. Acuma să vedem cum o să decurgă lucrurile pe teren dacă ne vom întâlni pentru că .

Cum te simți la Mioveni?

– Am jucat toate meciurile și am marcat de două ori. Nu am jucat în prima etapă pentru că semnasem cu o săptămână înainte de începerea campionatului și eram puțin în urmă cu pregătirea fizică. Mă simt foarte bine, mi se oferă continuitate și sunt foarte încântat că am ales să vin la Mioveni. E un grup frumos și m-au primit foarte bine. Joc meci de meci și altfel de pregătești. Sunt liniștit fizic și asta e foarte important. Te ajută mult.

Lumea se aștepta ca Mioveni să fie victimă sigură…

Am început destul de bine campionatul și nimeni nu se așteptat pentru că eram o echipă nou-promovată de la baraj. Jucătorii străini care au venit, alături de noi ceilalți care am venit și cu experiența lui Mister care a mai antrenat în Liga 1, ne-a pus pe picioare. Suntem o echipă mică și nu căutăm să facem spectacol. Noi încercăm să ne adunăm puncte pentru play-out și să avem de unde să pornim.

Asta e și strategia când jucăm cu echipele bune. Dacă stăm foarte bine în teren, ne închidem va fi foarte greu să găsească spații, iar pe contraatac tot timpul ne-am creat ocazii. Obiectivul principal e salvarea de la retrogradare dar eu cred că se poate și mai mult. Și anul viitor să încerci și mai mult. Am contract până în vară, sper să dau cât mai multe goluri și din vară să vedem cum negociem.

Ai marcat cu fosta ta echipă, Clinceni. E rândul FCSB-ului?

– Da, de ce nu! Eu așa îmi doresc. N-am marcat niciodată împotriva lor. Mi-aș dori mult și e un sentiment frumos. Nu mă bucur în fața lui Iulian că după aia lumea interpretează greșit. După meci sigur o să avem discuțiile noastre (n.r. râde).

„E un meci special pentru mine și o să mă motiveze suplimentar”

Meritai mai multe șanse la FCSB?

– Nu intru cu gândul să îmi iau revanșa sau să plăteasc polițe pentru că acolo era o situație diferită față de ce e acum la FCSB. Eram conștient cum stau lucrurile și am plecat împăcat de acolo. Nu port pică nimănui pentru tot ce s-a întâmplat.

A fost o experiență frumoasă care pe mine m-a ajutat și am rămas doar cu lucrurile bune de acolo. Nu pot să mă gândesc acum că intru cu determinare mai bună doar ca să le demonstrez lor că sunt eu ceva. Eu vreau să joc bine și să înscriu la fiecare meci. Ținând cont că o să joc contra lor o să fie mai special pentru mine și o să mă motiveze suplimentar dar asta e tot. Dacă intru cu gânduri de-astea de răzbunare s-ar putea să nu termin meciul pe teren și nu e bine.

Deci e o motivație în plus…

– Cu siguranță! Sunt cei din staff pe care îi cunosc. Și când jucam la Clinceni era o motivație în plus când jucam cu FCSB. Sunt cei mai buni din țară.

Cea mai frumoasă amintire de la FCSB?

– Debutul cu gol în Europa League în meciul cu Shirak Gyumri, când am câștigat cu 3-0 și am marcat golul trei.

Cel mai greu moment la FCSB: „M-a deranjat foarte tare și am fost foarte supărat!”

Dar cel mai greu moment?

– Uff… (n.r. oftează) cred că la meciul cu Chindia Târgoviște când în minutul 79 cu Ante Vukusic. Am intrat și m-a scos după o jumătate de oră. Nu știu dacă a fost o nedreptate pentru că am făcut un meci foarte slab și îmi fac analiza după fiecare meci. A fost unul dintre cele mai slabe meciuri ale mele și nu am înțeles nici eu de ce nu mi-a ieșit chiar nimic, nimic!

Probabil aveam nevoie de mai multe minute dar așa a fost atunci decizia. Într-adevăr m-a deranjat foarte tare și am fost foarte supărat! Foarte tare! Eram…. dar a trecut. Am discutat și cu colegii după și apoi mi-am revenit. Știe toată lumea cine a făcut schimbarea, nu e problemă, dar nu pot să zic că m-a deranjat asta neapărat. Și dacă venea schimbarea din partea antrenorului tot eram supărat și deranjat că am intrat și nu am jucat nici treizeci de minute și am fost schimbat. Nu avea cum să îmi pice bine oricum.

Ce autoritate mai avea Toni Petrea în condițiile astea?

– Cu Mister am avut o relație foarte bună și cred că e valabil pentru toți colegii mei. Nu afecta asta neapărat… El s-a impus foarte bine de la început și mi-a plăcut foarte mult stilul lui de lucru alături de Neubert. Era disciplină și ordine la antrenamente. Fiecare muncea și își vedea de treaba lui. Chiar se lucra foarte bine. Chiar nu au fost probleme și chestii de genul ăsta.

„Gigi Becali m-a dorit la FCSB dar nu ne-am întâlnit niciodată!”

Cum ajungi așa brusc de la favoritul lui Becali la echipa a doua?

– Nu știu, cred că totul a fost interpretat greșit. Într-adevăr, m-a dorit acolo și m-a adus, dar nu știu dacă s-a pus problema să fiu favoritul lui. Poate printre cei pe care îi aprecia. În momentul în care am ajuns eu Sergiu Buș era titular și împărțeam minutele, eu intram pe parcurs. După ce au revenit cei accidentați s-a început să li se dea lor mai multă încredere iar eu am avut niște evoluții mai slabe în unele meciuri. Așa se întâmplă și așa au fost deciziile atunci. Nu pot să explic de ce s-a ajuns aici.

Ce relație ai avut cu Gigi Becali?

– Am vorbit o singură dată și nu cred că ne-am întâlnit! Când am semnat m-a felicitat și asta a fost tot. Nu ne-am întâlnit niciodată. Mai venea în bază dar eu eram la antrenament sau la sală. Dar venea de foarte puține ori.

Cu Meme cum te-ai înțeles?

– O relație foarte bună. Și atunci era foarte apropiat de echipă. Venea tot timpul la antrenament, era printre noi și discuta cu fiecare. Dacă aveam o problemă ne ajuta. A fost o relație okay.

Buziuc, nu ar spune nu unei reîntoarceri la FCSB: „Depinde în ce condiții”

Ce i-ai spune lui Gigi Becali?

– Dacă ne-am întâlni i-aș mulțumi că m-a adus la FCSB pentru că a fost o plăcere și o onoare pentru mine. A fost un vis devenit realitate pentru că eram stelist și i-am urmărit cu drag. Chiar a fost o bornă importantă.

Te-ai mai întoarce la FCSB?

– Acuma nu știu… Cred că da. Deocamdată nu știu. O să analizez foarte clar și depinde în ce condiții aș fi dorit. Nu pot să zic acuma că m-aș întoarce 100% dar nici nu pot să zic că nu aș mai veni. Repet, depinde de condiții și de situația din momentul respectiv.

„E o schimbare foarte mare venirea lui Edi! Sunt sigur că au prima șansă la titlu!”

S-au schimbat lucrurile la FCSB?

– E o schimbare foarte mare și sunt convins că o să îi ajute foarte mult! Cred că parcursul lor o să se schimbe și o să aibă un cuvânt greu de spus în acest sezon. Sunt sigur că au prima șansă la titlu! Mi-ar fi plăcut să îl am antrenor în perioada în care am jucat acolo și poate ar fi fost totul diferit. Am auzit numai lucruri bune. Jucătorii sunt foarte încântați cum lucrează și cum comunică cu ei. Are experiență mare pentru că a antrenat la echipe puternice. Mi-ar fi plăcut să lucrez cu el.

CFR-ul are 9 puncte peste FCSB….

Va fi o luptă foarte grea odată cu venirea lui Dan Petrescu. O să fie schimbări și acolo. Nu înseamnă că dacă a venit Edi Iordănescu o să fie sigur campioni. Și Craiova are șanse. O să fie foarte dificil dar eu cred că pot lua titlul. Diferența de puncte va fi mult mai mică în playoff.

„În atac stau cel mai bine. Jucători care fac diferența unu contra unu”

Punctele forte ale FCSB-ului?

– Acum stau foarte bine în atac. Deci clar atacul! Cu venirea lui Keșeru, Budescu, cu Tănase care și-a revenit acum. Sunt foarte mulți jucători acolo în față care unu contra unu pot face diferența sau chiar și printr-o execuție personală sau din lovitură liberă. Acolo stau cel mai bine. Cordea de asemenea are explozie și un șut foarte bun, are un început bun de sezon și a fost convocat și la națională.

Chiar dacă au mulți jucători accidentați au foarte mult soluții, mai ales în atac. Olaru, Valentin Gheorghe care s-a integrat foarte bine… Octavian Popescu va reveni și el cât de curând. Este Ianis Stoica, un copil foarte bun care marchează. Poate ajunge un fotbalist bun și să joace la o echipă importantă din străinătate. Trebuie însă să rămână concentrat. Au foarte multe soluții. Cristea, Vinicius și Miron sunt foarte periculoși de asemenea la fazele fixe. Vom face și analiză video și ne vom lua toate măsurile de precauție. O să discutăm cu antrenorul, mai ales că îi cunosc foarte bine.

Ce „arme” are Mioveniul?

– Noi mergem să nu primim gol și să ne închidem foarte bine, la fel ca în celelalte meciuri. Arma noastră preferată este contraatacul. Îl jucăm foarte bine și sperăm să reușim. Sau la fazele fixe. Ne creem ocazii mari la fiecare meci pentru că plecăm foarte bine pe contraatac.

Cel mai important lucru pe care l-ai învățat la FCSB?

– Ce înseamnă să fii profesionist și să ai condiții care să te ajute să faci performanțe. Mi-a plăcut foarte mult ce am lucrat și discutat cu Tommy Neubert. Se potrivește foarte mult stilului meu.

Alexandru Buziuc e sigur că FCSB va arăta alfel cu toți jucătorii valizi: „Pot ajuta mult echipa”

Mihai Pintilii la meciul de la Buzău….

– Da, și cu el am avut o relație foarte bună și am primit sfaturi excelente de la el. Chiar și atunci când am plecat de la FCSB. Sper să ajungă antrenor principal și cred că ar fi foarte bun. Cred că vrea să devină antrenor și își dorește foarte mult să rămână în fotbal și alături de echipă la antrenamente.

Care sunt cele mai importante pierderi ale FCSB?

– Păi, căpitanul, Tase. Ținând cont de câte goluri a marcat și că a fost golgheterul campionatului. Tavi Popescu care scoate foare ușor oameni din joc și are o tehnică incredibilă! Șut la fel revine și el după accidentare. Am vorbit cu el și e în izolare. Îmi pare foarte rău pentru și sper că poate reușește cumva să își revină. e iar o pierdere mare și începuse bine campionatul trecut. Meciul ăla cu Backa Topola….

O să arate altfel cu toți jucătorii valizi?

– Sigur pentru că sunt jucători care pot ajuta mult echipa și e important să ai dubluri pe posturi. Mister știe mai bine cum să îi rotească și să le împartă minutele. 100% FCSB o să arate mai bine.

Alexandru Buziuc, despre momentele în care a fost trimis la Liga a treia și s-a accidentat: „Ne așteptam, nu a fost un șoc”

Ai jucat în Ghencea împotriva CSA Steaua…

– Da, am și marcat acolo. Nu știu și nu aș vrea să îmi dau eu cu părerea de acest conflict. Mi-ar fi plăcut să jucăm și noi în Ghencea. A fost un meci frumos și cu o încărcătură și o rivalitate foarte mare. Dacă CSA Steaua va ajunge să promoveze în Liga 1 atunci vom vedea ce conflicte și ce derby-uri vor fi fi și cine are de câștigat!

Te-a afectat că ai fost trimis la echipa a doua?

– Nu m-a afectat și nici nu am fost surprins. Am fost foarte motivat la meciul ăla cu CSA Steaua. Toată lumea își dorea și știau foarte bine ce ambiții au fost acolo la acel meci. Ne așteptam să fim trimiși o parte din jucători la echipa a doua și nu a fost un șoc.

Te-ai și accidentat la Liga a treia…

– Astea au fost deciziile. Suntem jucători profesioniști și nu avem ce face. Trebuie să te duci să respecți contractul. Acolo … E dificil să te concentrezi când vii de la FCSB să joci la Liga a treia, dar eu m-am dus tot timpul cu inima deschisă și să dau tot ce am mai bun.

Nu mă duceam supărat sau să fac fițe pentru că era lipsă de respect față de staff-ul de acolo și de colegii și copiii care jucau acolo. Așa ar fi putut apărea și mai ușor accidentările și diferite probleme care mi-ar fi făcut rău și mie și echipei.

Ce jucători tineri ți-au plăcut la FCSB?

– Sunt foarte mulți copii talentați. Cu mulți am jucat la echipa a doua și am rămas surprins de calitățile lor și tehnica pe care o posedă. Cu Alexandru Musi am jucat la echipa a doua. E un copil bun, are o șansă incredibilă și trebuie să fie foarte serios. Merită să i se dea o șansă.