Alexandru Chipciu a dezvăluit în direct discuția cu jucătorii FCSB despre Mirel Rădoi: „Am lucrat cu el”. Va rămâne sau nu din vară?!

Mirel Rădoi este noul antrenor al FCSB-ului, iar revenirea sa la echipa bucureșteană a stârnit multe reacții în fotbalul românesc. Alexandru Chipciu, veteranul de la U Cluj, a comentat în direct revenirea tehnicianului la formația roș-albastră și a dezvăluit ce i-au spus jucătorii de acolo despre el.

Alex Chipciu, șocat de absența FCSB-ului din play-off

Este pentru prima dată în actualul format de SuperLiga când FCSB nu a prins play-off-ul, iar absența campioanei României din primele 6 este încă un lucru șocat pentru multă lume din fotbalul autohton. Alex Chipciu, multiplu campion al României cu formația bucureșteană, încă este bulversat de acest aspect.

„E straniu că FCSB nu e în play-off, pentru că ei au fost an de an acolo. Și când jucam eu acolo, am fost de 3 ori pe primul loc și de 2 ori pe locul doi. Și când terminai pe doi era o tragedie. Chiar e straniu…”, și-a început Alexandru Chipciu discursul.

Alexandru Chipciu a discutat cu jucătorii de la FCSB și a dezvăluit ce i-au transmis despre Mirel Rădoi. „Știam asta!”

Ulterior, a dezvăluit ce i-au spus jucătorii lui Mirel Rădoi despre antrenorul român. Experimentatul fotbalist a mai spus și că încă are în minte anumite vorbe pe care Mirel Rădoi i le-a spus în urmă cu 10 ani, când a pregătit-o pentru prima dată pe FCSB.

„Aș saluta, chiar dacă îmi pare rău pentru Elias și Pintilii, venirea lui Mirel Rădoi. Acolo e filmul lui, roș-albastru. A dat un plus de imagine. E greu să schimbi ceva imediat după ce vii. Nici antrenorul nu poate face… Dacă ar veni Guardiola la noi sau la FCSB, înseamnă că joacă în Champions League?

Am lucrat cu el. A fost, în cariera mea, între antrenorii fruntași. Acum 10 ani spunea niște lucruri pe care și acum le am în creier. Am vorbit și cu băieții de acolo și mi-au spus că e ce trebuie. Am vorbit cu cei de la FCSB, dar știam și de la națională. Sunt mulțumiți. Noi ca jucători mai întrebăm cum este un antrenor, ce lucrează…”, a mai spus Chipciu.

Cum o vede Alex Chipciu pe FCSB cu Mirel Rădoi și cum a caracterizat deja mandatul antrenorului

, a spus și cum vede decizia lui Mirel Rădoi de a lucra cu FCSB în acest moment. Fotbalistul lui U Cluj consideră că antrenorul va aduce multe lucruri pozitive, însă pe termen lung.

„Nu cred că își asumă un risc. E clar că la Mirel nu contează banii. A contat mai mult pasiunea lui. Nu vreau să comentez și să supăr suporterii, mai ales pe cei de la U Cluj. Eu am relații cu cei de la FCSB pentru că am jucat acolo, dar mă gândesc doar la U Cluj acum.

Nu cred că e un risc că s-a dus Mirel Rădoi la FCSB. Dacă jucăm barajul cu ei pentru Conference League, mi-aș dori să îl piardă. Eu am experiența play-out-ului în primul an la U Cluj, e o presiune negativă. Te gândești că, dacă se întâmplă ceva, te duci în jos.

Eu cred că Mirel va reuși. Va aduce ceva în timp, care să meargă. Nu știu pe termen scurt…”, a fost concluzia lui Alexandru Chipciu la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.