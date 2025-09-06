Sport

Alexandru Chipciu a găsit alibi pentru dezastrul România – Canada 0-3: „Toată lumea se gândea la meciul cu Cipru”

Alexandru Chipciu, convocat pe ultima sută de metri pentru amicalul cu Canada, a prins câteva minute pe teren. Cum explică rezultatul dezastruos
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
06.09.2025 | 07:00
Alexandru Chipciu a gasit alibi pentru dezastrul Romania Canada 03 Toata lumea se gandea la meciul cu Cipru
ULTIMA ORĂ
Alexandru Chipciu a găsit alibi pentru dezastrul cu Canada: „Toată lumea se gândea la meciul cu cipru”. FOTO: sportpictures.eu

Alexandru Chipciu (36 de ani) e veteranul din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru. Fundașul lui U Cluj a ajuns pe ultima sută de metri, după accidentarea lui Andrei Borza. Chipciu a intrat în repriza secundă a amicalului cu nord-americanii și a încercat să găsească explicații pentru eșecul suferit la scor de neprezentare.

ADVERTISEMENT

Cum explică Alex Chipciu rezulatul România – Canada 0-3: „Nu a fost o dominare totală a lor”

Alex Chipciu, cel mai vârstnic jucător din naționala României, a intrat pe teren în minutul 61 al meciului amical România – Canada 0-3. Fotbalistul de la U Cluj l-a înlocuit pe Nicușor Bancu, cel care a greșit la primul gol al oaspeților. Chipciu dă vina pe lipsa de concentare a „tricolorilor”, care sunt cu gândul la partida crucială din Cipru.

„E un rezultat pe care trebuie să îl uităm. Cu siguranță, înaintea convocării, toată lumea se gândea la meciul cu Cipru. Pentru că ne păstrează șanse în continuare la meciurile cu Austria și Bosnia.

ADVERTISEMENT

Poți să câștigi cu 4-0 meciurile amicale și să le pierzi pe cele oficiale sau invers. E clar că nu îți cade bine când pierzi 0-3 pe Arena, dar aș spune că a fost un meci în care au profitat la maximum de tot ce au avut și noi am avut situațiile noastre din care să dăm gol, doar că nu am dat gol.

Din ce am simțit eu, repriza a doua, nu a fost vreo dominare totală a lor, care să reflecte rezultatul. Dar ăsta e fotbalul, se joacă pe goluri.

ADVERTISEMENT
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de...
Digi24.ro
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”

Canada are jucători buni, nu jucători de top. Trebuie să fim realiști. I-am văzut la vizionare. Știam că e o echipă foarte puternic, dar m-aș lega mai degrabă de treaba asta. Că au profitat de toate ocaziile pe care le-au avut și au marcat și pe fondul unor greșeli ale noastre.

ADVERTISEMENT
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa...
Digisport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial

Te îngrijorează când pierzi, dar eu am încredere în colegii mei și în domnul Lucescu că vom face o echipă națională bună și care va juca bine”, a declarat Alex Chipciu, după România – Canada 0-3.

Cipru – România, din etapa a 5-a a preliminariilor lui World Cup 2026, este programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT

Alex Chipciu, declaratii dupa Romania - Canada 0-3

La ce operație neașteptată a recurs Alessia, fiica lui Ilie Năstase. Tânăra de...
Fanatik
La ce operație neașteptată a recurs Alessia, fiica lui Ilie Năstase. Tânăra de 22 de ani este încântată de rezultat
Cârțu și Săndoi, anunțuri tari la aniversarea a 77 de ani a Universității...
Fanatik
Cârțu și Săndoi, anunțuri tari la aniversarea a 77 de ani a Universității Craiova: „Prima șansă la titlu!”
La nici 24 de ore de la prezentarea oficială, Ianis Hagi a transmis...
Fanatik
La nici 24 de ore de la prezentarea oficială, Ianis Hagi a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Radu Naum, enervat de Mircea Lucescu la finalul meciului cu Canada: 'Suntem o...
iamsport.ro
Radu Naum, enervat de Mircea Lucescu la finalul meciului cu Canada: 'Suntem o televiziune care contează'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!