Alexandru Chipciu a găsit alibi pentru dezastrul România – Canada 0-3: „Toată lumea se gândea la meciul cu Cipru”

Alexandru Chipciu (36 de ani) e veteranul din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru. . Chipciu a intrat în repriza secundă a amicalului cu nord-americanii și a încercat să găsească explicații pentru eșecul suferit la scor de neprezentare.

Cum explică Alex Chipciu rezulatul România – Canada 0-3: „Nu a fost o dominare totală a lor”

Alex Chipciu, cel mai vârstnic jucător din naționala României, a intrat pe teren în minutul 61 al meciului amical România – Canada 0-3. Fotbalistul de la U Cluj l-a înlocuit pe . Chipciu dă vina pe lipsa de concentare a „tricolorilor”, care sunt cu gândul la partida crucială din Cipru.

„E un rezultat pe care trebuie să îl uităm. Cu siguranță, înaintea convocării, toată lumea se gândea la meciul cu Cipru. Pentru că ne păstrează șanse în continuare la meciurile cu Austria și Bosnia.

Poți să câștigi cu 4-0 meciurile amicale și să le pierzi pe cele oficiale sau invers. E clar că nu îți cade bine când pierzi 0-3 pe Arena, dar aș spune că a fost un meci în care au profitat la maximum de tot ce au avut și noi am avut situațiile noastre din care să dăm gol, doar că nu am dat gol.

Din ce am simțit eu, repriza a doua, nu a fost vreo dominare totală a lor, care să reflecte rezultatul. Dar ăsta e fotbalul, se joacă pe goluri.

Canada are jucători buni, nu jucători de top. Trebuie să fim realiști. I-am văzut la vizionare. Știam că e o echipă foarte puternic, dar m-aș lega mai degrabă de treaba asta. Că au profitat de toate ocaziile pe care le-au avut și au marcat și pe fondul unor greșeli ale noastre.

Te îngrijorează când pierzi, dar eu am încredere în colegii mei și în domnul Lucescu că vom face o echipă națională bună și care va juca bine”, a declarat Alex Chipciu, după România – Canada 0-3.

Cipru – România, din etapa a 5-a a preliminariilor lui World Cup 2026, este programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.

