Alexandru Chipciu a plâns pe teren după golul trei al CFR-ului: ”A fost un titlu mai greu decât ne-am aşteptat”

Mijlocașul echipei CFR Cluj, Alexandru Chipciu, a dezvăluit că a plâns pe teren după golul trei al formației sale care a consfințit practic câștigarea titlului.

Imediat după încheierea jocului, fotbaliștii ardeleni au dat drumul petrecerii, dar au declarat la unison că a fost cel mai greu titlu câștigat din cauza problemelor extra sportive.

”E cam sec fără suporteri, dar trebuie să ne supunem situației. CFR e cea mai bună echipă, s-a văzut că am fost numai noi pe teren”, a declarat Chipciu.

Alexandru Chipciu a plâns pe teren de fericire

”Suntem jucători experimentați și e normal să fim cei mai buni. Îmi pare rău pentru Craiova, care are jucători tineri. I-am spus soției să se ducă să cumpere șampania înainte de meci, am transmis gândurile pozitive.

După ce am dat al treilea gol am și plâns pe teren, acum mi-a trecut. Când am venit la CFR am crezut că va fi cel mai ușor titlu, dar apoi totul a devenit mai greu. Acum cred că a fost unul dintre cele mai grele pentru că am jucat 3 meciuri în 7 zile. Cu FCSB nici nu mai puteam să stăm în ghete”, a spus Chipciu despre faptul că a plâns pe teren.

”E un trofeu foarte mult râvnit de mine şi mă bucur. Foarte greu, nici nu puteţi să vă imaginaţi prin câte am trecut ca echipă. Cu Covid, antrenamete întrerupte. E una dintre cele mai frumoase cupe pe care le-am ridicat. Anul acesta a fost cel mai greu să câştigăm trofeul. Mister e alături de noi cu spiritul, l-am simţit aproape de noi. El conduce tot, chiar dacă a fost de la depărtare, dar l-am simţit aproape”, a afirmat și Ovidiu Hoban.

”Felicit pe toată lumea, colegii mei pentru trei titluri câştigate aici”, a precizat Paulo Vinicius, care a fost completat de căpitanul Mario Camora: “A vorbit foarte bine şi are dreptate. E o bucurie. Am avut foatre mare încredere în toţi. Ne bucurăm Fiecare titlul e greu. Are un gust special când câştigi aşa, pe terenul adversarului”.

Managerul sportiv al CFR Cluj, Marius Bilaşco, a declarat după câştigarea titlului că tehnicianul Dan Petrescu este cel care a reuşit o performanţă uriaşă cu o echipă de provincie şi că pentru clujeni a fost un an extrem de dificil.

”Dan Petrescu e antrenorul care a reuşit această performanţă uriaşă, trei titluri consecutive cu o echipă din provincie. Rămâne la Cluj, singurul care şi-a terminat contractul e Arlauskis, o pierdere uriaşă.

E prea devreme să vorbesc despre alte eventuale plecări, deocamdată încercăm să ne bucurăm de moment. A fost un an extrem de dificil pentru CFR Cluj, cu multe momente delicate.

Ştiam că putem să revenim pentru că avem multe meciuri în spate în Europa, eram convinnşi că vom face totul. Eram convinşi că vom marca. Era păcat dacă ratam titlul pentru că am condus tot timpul acest campionat. Era păcat să nu terminăm pe primul loc.

Suma de bani nu e foarte mare faţă de locul doi, avantajul este că joci în preliminariile LC. Trei titluri la rând sunt o performanţă greu de egalat, extraordinară, şi sperăm să demonstrăm încă o dată în Europa că suntem cea mai bună echipă din România”, a declarat Bilașco.

”A fost puţin mai dificil. Consider că merit trofeul la fel de mult ca orice jucăror din echipă. Am muncit tot anul. Sperăm să ajungem măcar aproape de a cuceri şi LC. Până la urmă s-a văzut care e echipa mai experimentată şi cu valoare mai mare”, a spus și Cătălin Itu.