Alexandru Chipciu a răbufnit după Dinamo – Universitatea Cluj 0-0: „Terenurile sunt vai de capul lor. Dacă terminăm pe 12, nu sunt supărat”

Liderul Universitatea Cluj a luat , contra celor de la Dinamo, dar de care Alexandru Chipciu a vorbit la finalul meciului.

Alexandru Chipciu a răbufnit după Dinamo – Universitatea Cluj 0-0: „Am construit un miliard de stadioane și terenurile sunt vai de capul lor”

După ce a început anul 2025 cu victoria împotriva celor de la Gloria Buzău, Universitatea Cluj a făcut un pas greșit contra lui Dinamo și .

ADVERTISEMENT

Pe un gazon deplorabil, cele două formații au avut puține ocazii importante de a marca, dar Alexandru Roșca și Gertmonas au reușit câteva parade senzaționale. , indiferent de rezultatul partidei dintre UTA și FCSB.

La finalul disputei, Alexandru Chipciu a tras , iar fostul jucător de la FCSB s-a plâns de starea gazonului, dar și de condițiile în care au fost nevoiți să se pregătească pentru meciul din această seară.

ADVERTISEMENT

„O remiză albă, cred că meritam să câștigăm la ocaziile pe care le-am avut și nu doar ocaziile, cât și maniera pe care am avut-o, eu sunt mândru de cum am arătat noi ca echipă, am arătat personalitate. Nu cred că a fost echipă care să vină pe Arcul de Triumf și să aibă personalitatea pe care am avut-o noi pentru că i-am dominat pe joc.

Îmi doream să văd meciul acesta cum suntem noi ca echipă, a fost un meci greu pe un teren greu și la propriu și la figurat, dar când arăți personalitate și dacă pierdeam nu îmi părea rău pentru că ăsta e fotbalul. E și greu să controlezi mingea pe acest teren, degajezi ca la rugby, cred că ar trebui să rămână un stadion doar pentru rugby.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău că cei de la Dinamo nu au putut să joace pe National Arena, pentru că erau două echipe care joacă fotbal, care crează ocazii și păcat să nu ai un teren foarte bun. Am construit un miliard de stadioane și terenurile sunt vai de capul lor. Asta a dăunat și la finalizare, dar asta e, trebuie să ne adaptăm.

Ne-am antrenat și pe sintetic, astea sunt condițiile și frigul de la Cluj joacă un rol important, pentru că și aseară am venit aici târziu, ne-am antrenat târziu și aveam teama că e posibil să nu arătăm bine, dar am arătat bine”, a început Alexandru Chipciu.

ADVERTISEMENT

Alexandru Chipciu: „Dacă arătăm cum am arătat azi și dacă terminăm pe 12 nu sunt supărat”

„I-am supărat de-a lungul timpului (n. r. fani Dinamo) probabil pentru ce am realizat alături de FCSB, dar e normal, chiar dacă au fost niște injurii de familie, cumva fac parte din joc și când vin de la dinamoviști parcă accept, nu am ce face cu ele. Când se joacă meciurile astea simți nebunia aia pentru fotbal și nebunia asta e mai importantă decât orice pe lumea asta.

În timpul jocului cu siguranță ne reproșăm și nu doar cu Nistor. Așa vine cumva și progresul, dar strict pe faze de joc. E fotbal, te mai cerți, Nistor este colegul meu de cameră, din vestiar, stau toată ziua cu el. Ideea este să prindem play-off-ul, ăsta e cel mai important lucru și să avem grijă de noi. Dacă arătăm cum am arătat azi și dacă terminăm pe 12 nu sunt supărat.

Să ne gândim la campionat e cale lungă tare de tot, primul plan este play-off-ul și dacă vom mai lega niște puncte, cred că vom fi aproape să îl atingem. Urmează niște meciuri frumoase, avem Rapid acasă, Craiova deplasare, sper că lumea care se uită la meci să simtă plăcerea de a te uita la un meci din SuperLiga, chiar dacă alte campionate sunt mai ofertante”, a declarat Alexandru Chipciu.

Iulian Cristea: „Cu puțină calitate o să reușim să rămânem acolo sus cât mai mult timp”

„Noi am venit să câștigăm, ambele echipe eu spun că am practicat un fotbal bun, pe un teren destul de rău, dar fotbalul a fost la mare înălțime. Un joc de play-off, un meci cu ocazii, important pentru noi era să nu pierdem. Eu zic că noi am fost echipa mai bună, ne-am creat ocaziile mai clare, ei au avut două ocazii mari pe final.

E normal să fie scântei, dar eu spun că au fost dueluri la minge, fotbal frumos și e un rezultat echitabil. Nici sinteticul nu îl preferăm, e un teren mai tare, dar nici pe un asemenea teren (n. r. Arcul de Triumf). Când eram în cantonament se zvonea că Dinamo își va juca toate meciurile pe Arena Națională, eram și noi bucuroși.

E un teren unde fotbalul poate să crească pentru noi, un teren mai bun te face și pe tine mai bun. Eu zic că ne-am adaptat destul de bine și că fotbalul a fost pe primul loc. E un campionat foarte echilibrat, dacă Steaua (n. r. FCSB) și Craiova vor bate, suntem toate acolo. Pentru noi este important că suntem un grup unit, vrem să luăm fiecare meci în parte și să jucăm cât mai bine, să mulțumim fanii.

Avem un lot destul de matur, cu puțini jucători tineri, pe cei tineri încercăm să îi ridicăm și să îi ajutăm să fie la un nivel foarte bun și cu puțină calitate o să reușim să rămânem acolo sus cât mai mult timp”, a spus Iulian Cristea.

Declarațiile lui Iulian Cristea după Dinamo - U Cluj 0-0