Alexandru Chipciu a explicat penalty-ul complet ratat în U Cluj – Dinamo Kiev: „E frustrant”

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Universitatea Cluj a pierdut la penalty-uri „dubla” cu Dinamo Kiev din primul tur preliminar al UEFA Europa League. Alex Chipciu, unul dintre cei care au ratat, vede partea plină a paharului. „Veteranul” echipei din Ardeal este mulțumit de prestația echipei sale, care a luptat de la egal la egal cu o echipă mult mai valoroasă pe hârtie.

Alexandru Chipciu, prima reacție după U Cluj – Dinamo Kiev

Universitatea Cluj a fost eliminată dramatic din UEFA Europa League. După 0-0 în tur și în retur cu Dinamo Kiev, . Doar că echipa antrenată de Cristiano Bergodi a suferit un nou eșec de la punctul cu var, după înfrângerile contra Universității Craiova.

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„Ne-am bătut cu o echipă de 10 ori mai bună decât noi raportat la ce resurse au. Atacantul pleacă pe 10 milioane de euro, fundașul central pe 20 de milioane de euro. Știam că acest meci va fi mai greu decât meciul din Polonia pentru că nici ei nu aveau ritm, ne-au luat mai de sus. Prima repriză ne-au luat cu lama jos, au avut multe ocazii. Am suferit mult în prima repriză și în începutul reprizei secunde. E și normal pe undeva să suferim. Pe măsură ce a trecut timpul am simțit că eram acolo, să marcăm în prelungiri, chiar simțeam că suntem puțini peste ei. Trebuie să rămânem cu treaba asta.

Dacă facem dramă și ne pierdem capul și nu ne dăm seama că am fost 120 de minute acum și 90 de minute în Polonia la egalitate cu o super-echipă cred că o să avem de suferit pe viitor. Am simțit puțin treaba asta. Nu trebuie să ne pierdem reperele și să luăm lucrurile astea pozitive. Înainte de meci nu ne dădea nimeni nicio șansă să ajungem la penalty-uri cu Dinamo Kiev. Pe bună dreptate, dar când în fotbal de lupți, îți dă șansa. Toată lumea spune capul sus, da, înțeleg treaba asta, dar s-au bătut atâtea penalty-uri, ne-am sucit care e primul, care e al doilea, care e al șaptelea. Am ratat toți, nu putem spune că nu am avut o tactică la penalty-uri.

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Echipele adverse, Craiova și Dinamo Kiev, au bătut 14 penalty-uri, toate gol. E frustrant aș spune, dar nu am cum să nu am sentimente de mândrie. Băieții s-au autodepășit, au dat tot ce au avut mai bun. Lumea a trăit un meci frumos acasă după atâta timp în Europa. Trebuie să vedem lucrurile pozitive pentru că unde am fost și unde am ajuns, am ajuns departe, să ne luptăm de la egal la egal cu Dinamo Kiev”, a declarat Alex Chipciu.

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De ce pierde Universitatea Cluj la loviturile de departajare: „Nici nu ai multe variante”

Alexandru Chipciu a încercat să explice motivele pentru care Universitatea Cluj a tot pierdut la loviturile de departajare în ultima vreme. Fostul fotbalist de la FCSB este de părere că efortul depus de U Cluj de-a lungul partidei cu Dinamo Kiev s-a resimțit inclusiv de la punctul cu var.

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„(n.r. ai vreo explicație?) Am mai pierdut și cu Ludogorets, Dinamo Zagreb, am vreo 10 meciuri pierdute la penalty-uri. Ce strategii să faci? Am încercat, ne-am schimbat, ne-am rotit. Când ai multe penalty-uri, nici nu mai ai multe variante unde să mai dai pentru că portarii te urmăresc, ăla stătea pe loc. E mai dificil. Când te autodepășești și efortul e mai mare decât la o echipă cu calitate și se simte asta la penalty-uri pentru că ajungi stors de energie. Îmi asum că am ratat un penalty, dar trebuie să vedem lucrurile pozitive, au fost multe”, a mai spus Chipciu, care a comentat

„Ne vom lupta și acolo, norvegienii ne-au pus mereu probleme în ultimul timp, i-am văzut la națională cât de buni sunt. Dar cum ne-am apărat în această dublă și cum am încercat să facem cele mai bune lucruri pe care putem să le facem și să minimalizăm valoarea lor cu siguranță vom încerca și în Norvegia. Nu știu cum au perceput oamenii acest meci, dar am avut momente când simțeam că putem să dăm gol”.