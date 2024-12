Universitatea Cluj este de departe una dintre surprizele plăcute ale actualei ediții din SuperLiga României. Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău se luptă în vârful clasamentului cu forțele SuperLigii pentru un loc în play-off.

Alexandru Chipciu a tras un semnal de alarmă înainte de U Cluj – CFR: „Ne-am transformat în Manchester City”

Chiar dacă traversează o perioadă mai puțin bună în campionat, Universitatea Cluj este una dintre echipele care se luptă pentru un loc în play-off, alături de CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo, Sepsi, Petrolul sau Rapid.

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău a reușit să construiască o echipă competitivă la Cluj, fiind ajutat și de experiența celor mai importanți doi jucători din lot: Dan Nistor și Alexandru Chipciu. Nistor are 6 goluri și 4 pase decisive în actuala ediție de campionat, iar un assist în 17 meciuri.

Deși la un moment dat era pe primul loc în clasament, Universitatea Cluj a ajuns la patru etape consecutive fără victorie în SuperLiga, iar în ultimele trei meciuri, „șepcile roșii” au pierdut de fiecare dată. FCSB, Hermannstadt și UTA Arad au luat trei puncte din duelul cu U Cluj, iar acum .

ADVERTISEMENT

Înaintea meciului de pe Cluj Arena, Alexandru Chipciu a comparat echipa sa cu Manchester City, „cetățenii” având și ei o formă dezastruoasă în ultimele jocuri. De asemenea, el a prefațat partida cu CFR, echipă unde a și jucat până să ajungă la „U”.

„Am zis la început că vreau să fim Girona și că i-am depășit și aș vrea să fim Bayer Leverkusen, acum ne-am transformat în Manchester City, cu 6-7 înfrângeri la rând. Multă lume probabil că a interpretat-o ca pe o formă de aroganță: Mamă, ce a zis ăla. E pe primul loc și acuma visează.

ADVERTISEMENT

Am știut că o să vină și momente grele, că nu e ușor să rămâi acolo. Va fi o luptă capitală, până la finalul celor 30 de etape. Cred că primordial este să ne gândim la noi și la jocul nostru. Când ești pe primul loc și ai și puncte avans începi să uiți de tine. Ce ai făcut de te-a adus aici? Și, cumva, gândindu-te la puncte: Câte puncte are echipa de pe 2, câte ne mai trebuie, tu uiți ce trebuie să faci în teren…”, a spus Alexandru Chipciu.



Alexandru Chipciu: „Cu siguranță, într-un derby o să arăți diferit”

„Nu înseamnă că ne-am bătut pe aici, dar a fost dificil, mai ales după ce am pierdut și cu UTA. Începând cu Farul, anumite momente, apoi cu FCSB, Hermannstadt și UTA, am arătat rău. Automat este o întrebare și pentru noi. Ce putem să facem mai bine? Cu siguranță, într-un derby o să arăți diferit. Mi-e greu să cred că nu o să avem ambiție și atitudine. Cred că o să se vadă și sper să facem un meci bun și să ne revenim.

ADVERTISEMENT

Va fi un meci greu pentru noi, ca valori, cu siguranță. Dar cred că putem compensa prin treaba asta: suporteri, atmosfera de pe Cluj Arena. Au fost meciuri competitive, exceptând meciurile când ne-au bătut atunci în Gruia, cu 3-0, 4-0, nu știu. Cu penalty-urile alea… Și în Gruia, OK am câștigat, dar au fost momente. Au avut 1-0, putea să fie 2-0. Au dat ei bară, noi am dat gol. Așa e fotbalul și când câștigi uiți că puteai să pierzi. Se poate întâmpla orice în acest meci și sper să fim noi cei norocoși”, a declarat Alexandru Chipciu la conferința de presă.