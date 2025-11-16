Sport

Alexandru Chipciu a văzut posibilele adversare ale României de la baraj și a rămas blocat: „Italia s-a chinuit cu Moldova”

Alexandru Chipciu a oferit o primă reacție după România - Bosnia, scor 1-3, în preliminariile Cupei Mondiale. Ce a spus internaționalul român despre adversarele tricolorilor de la baraj.
Răzvan Rădulescu
16.11.2025 | 09:45
Declarațiile lui Alexandru Chipciu după Bosnia - România, scor 3-1. Foto: sport.pictures.eu.
Alexandru Chipciu a fost unul dintre jucătorii care au reacționat „la cald” după înfrângerea suferită de România, scor 1-3 cu Bosnia la Zenica. În stilul caracteristic, „veteranul” Universității Cluj a făcut show la microfon. Ce a spus despre viitoarele adversare ale României de la baraj.

Reacția lui Alexandru Chipciu după Bosnia – România 1-3

România a pierdut orice șansă de a termina pe locul 2 în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Astfel, tricolorii merg la barajul din martie de anul viitor, grație parcursului în UEFA Nations League și vor întâlni un adversar de temut în faza semifinalelor.

”La momentul acesta, nu îmi dau seama cum am putut să pierdem. Au dat gol din toate ocaziile, au avut bară, ăsta e fotbalul. La fel cum te bucuri după victoria cu Austria, așa cu Bosnia, ai un miliard de ocazii și ei iau 6 puncte”, a declarat Alexandru Chipciu.

Pe cine poate întâlni România la barajul pentru calificarea la CM 2026

România a fost repartizată automat în urna a 4-a a tragerii la sorți pentru barajul Cupei Mondiale 2026. Astfel, conform situației actuale, tricolorii ar putea înfrunta în semifinale una dintre Italia, Turcia, Ungaria sau Polonia, echipe aflate în prima urnă.

„Barajul e cel mai important, nici nu știi cu cine e cel mai bine să joci. Valorile sunt echilibrate, dar acum ne gândim la baraj și să reparăm greșelile din seara asta (n.r. sâmbătă seara).

Dezavantajul e că joci în deplasare, dar și Italia s-a chinuit cu Moldova. Fotbalul e imprevizibil, cum și în seara asta a fost. E clar că nu trebuie să dezarmăm, am arătat lucruri bune”, a mai spus Alexandru Chipciu.

Când are loc tragerea la sorți a barajului CM 2026 și când joacă din nou România

Tragerea la sorți a meciurilor de la barajul pentru Campionatul Mondial 2026 are loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, ora României. Evenimentul sportiv are loc la Zurich, iar cele 12 echipe care s-au clasat pe locul 2 în preliminarii și cele 4 câștigătoare de grupă din Nations League, inclusiv România, își vor afla adversarele.

Semifinalele barajului, care se vor disputa într-o singură manșă, au loc pe 26 martie 2026. Echipele din urna 4 vor evolua în deplasare. Partida decisivă, cea în urma cărora echipele vor obține biletul pentru Mondial, are loc pe 31 martie 2026.

