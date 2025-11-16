Alexandru Chipciu a văzut posibilele adversare ale României de la baraj și a rămas blocat: „Italia s-a chinuit cu Moldova”

ADVERTISEMENT

Alexandru Chipciu a fost unul dintre jucătorii care au reacționat „la cald” după înfrângerea suferită de România, scor 1-3 cu Bosnia la Zenica. În stilul caracteristic, „veteranul” Universității Cluj a făcut show la microfon. Ce a spus despre viitoarele adversare ale României de la baraj.

Reacția lui Alexandru Chipciu după Bosnia – România 1-3

România a pierdut orice șansă de a termina pe locul 2 în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Astfel, tricolorii merg la barajul din martie de anul viitor, grație parcursului în UEFA Nations League și .

ADVERTISEMENT

”La momentul acesta, nu îmi dau seama cum am putut să pierdem. Au dat gol din toate ocaziile, au avut bară, ăsta e fotbalul. La fel cum te bucuri după victoria cu Austria, așa cu Bosnia, ai un miliard de ocazii și ei iau 6 puncte”, a declarat Alexandru Chipciu.

Pe cine poate întâlni România la barajul pentru calificarea la CM 2026

România a fost repartizată automat în urna a 4-a a tragerii la sorți pentru barajul Cupei Mondiale 2026. Astfel, conform situației actuale, tricolorii ar putea înfrunta în semifinale una dintre .

ADVERTISEMENT

„Barajul e cel mai important, nici nu știi cu cine e cel mai bine să joci. Valorile sunt echilibrate, dar acum ne gândim la baraj și să reparăm greșelile din seara asta (n.r. sâmbătă seara).

ADVERTISEMENT

Dezavantajul e că joci în deplasare, dar și Italia s-a chinuit cu Moldova. Fotbalul e imprevizibil, cum și în seara asta a fost. E clar că nu trebuie să dezarmăm, am arătat lucruri bune”, a mai spus Alexandru Chipciu.

Când are loc tragerea la sorți a barajului CM 2026 și când joacă din nou România

Tragerea la sorți a meciurilor de la barajul pentru Campionatul Mondial 2026 are loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, ora României. Evenimentul sportiv are loc la Zurich, iar cele 12 echipe care s-au clasat pe locul 2 în preliminarii și cele 4 câștigătoare de grupă din Nations League, inclusiv România, își vor afla adversarele.

ADVERTISEMENT

Semifinalele barajului, care se vor disputa într-o singură manșă, au loc pe 26 martie 2026. Echipele din urna 4 vor evolua în deplasare. Partida decisivă, cea în urma cărora echipele vor obține biletul pentru Mondial, are loc pe 31 martie 2026.