Alexandru Chipciu, câștig de cauză în procesul cu CFR Cluj. Campioana României, bună de plată

Alexandru Chipciu s-a despărțit de CFR Cluj în vara anului trecut și , ”U”, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Fostul fotbalist al FCSB-ului a dat-o în judecată pe echipa lui Dan Petrescu și a câștigat.

Alexandru Chipciu a câștigat procesul cu CFR Cluj

Alexandru Chipciu a deschis un proces la Comisiile de Disciplină din cadrul FRF pentru a-și recupera salariile restante de la echipa finanțată de Neluțu Varga, care erau în jur de 300.000 de euro.

Comisia de Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal a anunțat că Alexandru Chipciu a avut câștig de cauză în procesul deschis, iar CFR Cluj este obligată să plătească datoriile către fostul jucător aflat sub comanda lui Dan Petrescu.

La CFR Cluj, Alexandru Chipciu avea un salariu lunar de 30.000 de euro. Campioana României are posibilitatea să riposteze asupra deciziei luată de Comisia de Recurs din cadrul FRF printr-un apel la TAS.

CFR Cluj, bună de plată! Anunțul venit din partea Comisiei de Recurs din cadrul FRF

„CHIPCIU MIHAIȚĂ ALEXANDRU vs. FC CFR 1907 CLUJ SA – Pretenții financiare – Admite recursul. Modifică în tot Hotărârea CNSL nr. 151/12.10.2022. Admite cererea de chemare în judecată formulată de Chipciu Mihăiță Alexandru împotriva FC CFR 1907 Cluj SA.

Obligă FC CFR 1907 Cluj SA la plata către jucătorul Chipciu Mihăiță a diferenței de plată conform acordului de încetare, precum și a taxei de procedură în recurs.

Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS în termen de 21 zile de la comunicare. Pronunțată la data de 26.01.2023, în ședință nepublică, la sediul LPF”, a comunicat Comisia de Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal.

Alexandru Chipciu a lăudat antrenamentele lui Ovidiu Sabău la ”U” Cluj

Ioan Ovidiu Sabău a venit pe banca lui ”U” Cluj la începutul anului, înlocuindu-l pe Eugen Neagoe, plecat la Universitatea Craiova. a fost sincer după revenirea tehnicianului pe banca „studenților”, lăudând antrenamentele propuse de fostul component al „Generației de Aur”.

„Eram agresivi și înainte, dar parcă stăteam mai mult în apărare, însă acum suntem și în ofensivă mai mult. Îmi place cum joacă echipa și îmi place și atmosfera, toată lumea e conectată și dornică să facă ceva.

Aș lega treaba sta și cu suporterii. La U Cluj, asta e starea de spirit, au venit și la stadion și la antrenament. Nu zic ca să sperii. E ceva frumos. Ar fi păcat să retrogradăm, dar mi-e greu să cred, la cum jucăm.

Domnul Sabău e foarte riguros din punctul ăsta de vedere. Eu nu l-am prins foarte mult ca fotbalist, dar cât de cât am prins Generația de Aur și știu că era foarte strict mai ales pe partea de pregătire, cu organizarea asta foarte strictă și a încercat să implementeze asta la noi.

Am început să fim mai conștienți de ceea ce înseamnă să joci fotbal și cât de profesionist trebuie să fii. Clar că e loc de mai bine mereu. Eu, personal, am simțit că am alergat mult în prima repriză”, a spus Alexandru Chipciu.

După victoria, scor 2-1 cu FC Voluntari, în prima etapă din 2023, pentru „șepcile roșii” urmează derby-ul cu Rapid de pe Cluj Arena, vineri, 27 ianuarie, ora 20:00.