Alexandru Chipciu, declarații savuroase după U Cluj – FC Argeș 1-0: „La penalty îmi tremurau picioarele, chiar dacă am 80 de ani”

Universitatea Cluj – FC Argeș, din etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 1-0. Unicul gol al ardelenilor a fost înscris de Dan Nistor, în minutul 90+2, după un penalty obținut de Alex Chipciu. În urma acestui rezultat, elevii lui Cristiano Bergodi au egalat-o pe Universitatea Craiova la puncte în clasament.

Alexandru Chipciu, declarații savuroase după U Cluj – FC Argeș 1-0

, Alexandru Chipciu a mărturisit că a avut, în ciuda vârstei, emoții mari la penalty-ul executat de Dan Nistor. Veteranul de la Universitatea Cluj a apreciat faptul că FC Argeș a abordat meciul foarte bine, în contextul în care piteștenii nu au primit licența pentru cupele europene.

„Am avut emoții foarte mari la penalty. Îmi tremurau picioarele, chiar dacă am 80 de ani. Am câștigat foarte greu, în fața unei echipe bune, precum FC Argeș. Ei luptă pentru orice minge, își dau viața. Pentru un punct își dau viața pe teren, sunt de apreciat pentru acest lucru. Va trebui să ne adaptăm în astfel de meciuri.

În prima repriză am fost moi, fără energie. Nu știu dacă a fost presiunea sau ne-a ajuns oboseala. Trebuie să ne gândim că am jucat foarte multe meciuri. Așa e viața, acum ne bucurăm, la meciul trecut am plâns. Trebuie să rămânem focusați pe următoarele meciuri”, a declarat Alex Chipciu la flash-interviu, potrivit .

Cum a trăit Chipciu duelul cu FC Argeș

În continuare, Alex Chipciu a transmis că simțea că va avea o contribuție în rezultat, responsabilitatea fiind pe umerii celor experimentați. Cât despre lupta în ierarhie, fundașul lateral al ardelenilor a expus că va ține cu a, pentru ca ardelenii să rămână în continuare cu șanse la titlu.

„Sincer, la Pitești nu simțeam acel ceva, că vom da gol. Astăzi, în schimb, simțeam că vom reuși. Nu știam dacă avem puterea să trecem prin astfel de momente. Mă gândeam în timpul meciului că trebuie să fac ceva. Dacă eu nu fac ceva, nu puteam să aștept de la tineri să reușească.

Am apucat să ciupesc mingea înainte, mi-a dat peste picioare. Cred că a fost penalty indiscutabil. Acestea sunt sentimentele mele la cald. Probabil că va fi greu în continuare, ne așteaptă meciuri cu cuțitele pe masă: Craiova, CFR, Rapid, Dinamo. Probabil că se așteptau să ne încurcăm.

Acesta e play-off-ul, e frumoasă nebunia asta. Dacă nu dădeam gol, stăteam la priveghi în seara asta. Noi ne dorim să bată Dinamo la Craiova, nu putem spune altceva. Acesta a fost și mesajul cu mister. Noi ne gândim la primele trei locuri, apoi la Europa League, iar după, meci cu meci, ne gândim la mai mult”, a conchis Alex Chipciu.