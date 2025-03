Alexandru Chipciu, declarații spumoase după U Cluj – CFR 1-0: „Am avut 4 crampe în același timp! Nu mi s-a mai întâmplat de la juniori”

Universitatea Cluj a revenit în lupta pentru titlu, după . Gruparea s-a impus grație reușitei lui Vladislav Blănuță, dar a suferit în multe momente ale jocului.

Alexandru Chipciu: „Am suferit tare de tot în seara asta”

CFR Cluj , în urma unui meci în care jucătorii lui Dan Petrescu au ratat mari ocazii de gol la poarta gazdelor. Formația din Gruia avea șansa de a urca pe primul loc în cazul unui succes pe Cluj Arena.

ADVERTISEMENT

Disputa a fost deblocată cu câteva minute înainte de finalul primei reprize, când Vladislav Blănuță a profitat de respingerea lui Otto Hindrich și a punctat din câțiva metri. Partida , care s-au apărat în multe momente ale jocului.

La 35 de ani, Alexandru Chipciu a arătat o disponibilitate mare la efort, dar la finalul disputei a recunoscut că nivelul din acest meci a fost peste tot ce a trăit el în cariera sa de fotbalist profesionist.

ADVERTISEMENT

„A fost cel mai greu meci, am suferit enorm. Am avut crampe. Nu am mai avut crampe de la juniori. La un moment dat am avut 4 crampe în același timp. Sunt obosit, o victorie foarte grea, trebuie să fim sinceri, am suferit tare de tot în seara asta, este o echipă foarte bună. Felicitări pentru eroismul ăsta.

Au un gust special aceste victorii pentru suporteri, ei simt clubul acesta cum nu-l simte nimeni altcineva. Pentru mine sunt speciale pentru că sunt cu echipe foarte bune. Nu aș vrea să vorbesc de rău, dar pe final am avut un exces de zel, îmi cer scuze cu această ocazie față de Adiță Păun, au avut o minge pe care nu au dat-o afară și m-am enervat rău.

ADVERTISEMENT

Mi se pare fair-play să dai mingea afară când și noi am dat-o, pentru că ai arbitru care îți dă prelungiri. Vreau să felicit toată lumea pentru efortul făcut și luăm fiecare meci. Ne-am gândit, am făcut calcule și când am plecat la Craiova, ne-am dus în vacanță. Avem cei mai frumoși suporteri. Sunt bucuros pe de o parte că am câștigat, dar realist că am suferit mult în seara aceasta”.

ADVERTISEMENT

Alexandru Chipciu: „Ar fi ceva mare dacă am merge în Europa”

„(n. r. despre lupta la titlu) Nu vreau să mă mai pierd în astfel de calcule, dar FCSB, Craiova și CFR investesc cei mai mulți bani, au jucători foarte buni. Ca să fii la același nivel cu ei, trebuie să te dăruiești cum ne-am dăruit noi în seara asta. Noi ne-am autodepășit tot campionatul ăsta, să ajungem unde am ajuns acum, nu spera nimeni la începutul sezonului.

Suporterii ne-au zis ieri, chiar lăcrima șeful galeriei, ne-a zis că nu se gândea că va trăi tot ce a trăit sezonul ăsta, că U Cluj va fi atâtea etape pe primul loc. Ce ne-au transmis: ‘Măcar să mergem și noi într-o deplasare în Europa cu voi, că nu am mers niciodată’. Și gândul meu ăsta e, ar fi ceva mare dacă am merge în Europa. De la fiecare meci treci de la o stare la alta.

Echipele sunt foarte echilibrate și asta cred că e bine pentru toată lumea. Pentru noi fiecare meci trebuie să fie la fel, nu contează adversarul, o să avem aceeași dăruire și sperăm să ne întoarcem cu puncte și de acolo. FCSB are o echipă foarte bună, care a făcut ce a făcut în Europa. Cred că în seara asta am suferit cu am suferit cu FCSB când au jucat ei aici”, a concluzionat Alexandru Chipciu la finalul partidei.