Alexandru Chipciu, emoționat după victoria lui Nicușor Dan: „Suspans, chiar de ziua mea de naștere! Am avut mare încredere în români”

Alexandru Chipciu a avut o zi plină în duminica în care Nicușor Dan și George Simion au fost față-n față cu decizia poporului român. Fostul edil al Bucureștiului a câștigat alegerile prezidențiale, lucru dorit de fotbalistul lui ”U” Cluj, care și-a exprimat în trecut dorința pentru continuitatea unui parcurs european al României. Totodată, fundașul lateral al clujenilor a mai sărbătorit o victorie după ce „șepcile roșii” s-au calificat matematic în cupele europene.

în care a avut trei motive de sărbătoare. Fiind un susținător al parcursului pro-European promovat de Nicușor Dan, Chipciu a fost cu siguranță mulțumit de rezultat.

În aceeași duminică, Chipciu și-a sărbătorit ziua de naștere, dar și calificarea pentru cupele europene, după ce Siguri matematic de locul al 4-lea, ardelenii vor participa în preliminariile UEFA Conference League în sezonul următor.

La miezul nopții, după ce candidatul independent a ajuns la un număr de voturi care nu mai putea fi întors, internaționalul român a vorbit despre cum și-a petrecut ziua, dar și ce înseamnă victoria lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale.

Alexandru Chipciu: „ Toți am așteptat doar atât: după ce ne-am calificat în Europa, să rămânem în Europa și cu țara”

„(n.r. – Cum ai trăit ziua de duminică?) Cu suspans, chiar dacă e ziua mea de naștere. Prima dată am așteptat să bată Petrolul ca să fim calificați în Europa. E o performanță istorică pentru U Cluj. Apoi am fost să votez și am stat cu ochii pe site-urile de politică.

Mi-am făcut timp pentru toate. Da, am ieșit la o masă cu colegii, și toți am așteptat doar atât: după ce ne-am calificat în Europa, să rămânem în Europa și cu țara. Sincer, mă așteptam să fie rezultatul acesta. Am avut mare încredere ca românii se vor mobiliza și vor răsturna situația din primul tur. Ar fi fost păcat pentru oamenii care au plătit cu sânge și cu prețul vieții în 1989, pentru libertate și democrație. A ieșit cum doream.

E necesar să realizăm că un singur om nu poate schimba totul de unul singur. Ține de noi să ne apărăm democrația, să nu o mai punem la îndoială. În același timp, Să avem grijă și de oamenii care au greutăți, să-i ajutăm în privința educației, mai ales în mediul rural. Suntem o singură Românie, nu o Românie împărțită în două, nu suntem deștepți și proști, nu trebuie să mai fim pro-europeni sau pro-ruși. Doar așa putem deveni o națiune puternică”, a declarat Alex Chipciu conform