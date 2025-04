Alexandru Chipciu, exuberant după Rapid – U Cluj 0-2: „Aveam ciudă pe ei de mic!” + Ce a spus despre Marius Șumudică: „I-am dat odată mesaj!”

în cadrul etapei cu numărul 5 din play-off-ul Superligii. Jucătorii lui Ovidiu Sabău au reacționat la finalul partidei, plini de entuziasm.

Jucătorii lui U Cluj, un munte de bucurie după victoria cu Rapid. Cum a reacționat Alexandru Chipciu

Victoria din Giulești a ridicat moralul în tabăra celor de la U Cluj, care au avut până acum un play-off oscilant din punct de vedere al rezultatelor. Alexandru Chipciu a fost unul dintre jucătorii care au vorbit la finalul jocului.

ADVERTISEMENT

Experimentatul fotbalist a savurat din plin victoria împotriva Rapidului, despre care a declarat că este o echipă pe care nu o agreează încă de pe vremea când era un copil. De asemenea, veteranul ardelenilor a vorbit și despre Marius Șumudică,

„Vrem să jucăm în Europa!”

„Când câştigi atmosfera e frumoasă, dar m-aş lega de modul în care am jucat. Am câştigat în termenii noştri, cum am mai câştigat aici. Poate o fi ceva de sistem, dar e şi frumos să joci în Giuleşti, cu imnul, îţi vine să-l cânţi şi tu, te motivează. N-am arătat bine în play-off, rău în anumite meciuri, dar au lipsit şi jucători importanţi, chiar dacă cei care au intrat au încercat să fie la acel nivel, dar e greu să-i înlocuieşti pe Bic şi Nistor.

ADVERTISEMENT

Vrem să jucăm în Europa, dar îmi vine să plâng pentru meciul cu Dinamo, pentru cât de slab am jucat, după ce am condus cu 1-0. Rapid, FCSB, Craiova, CFR… e greu să compensezi valoarea mea şi cred că eu cu Dinamo am fost performerii campionatului până acum.

„Rapid era una dintre echipele pe care aveam ciudă de mic!”

Da, eu am presiune în Giuleşti, dar te face să trăieşti. Chiar dacă sunt stelist de mic și Rapid era una dintre echipele pe care aveam ciudă, mă încarc, e frumos cu suporterii aceștia, îți dau starea care trebuie. Îmi pare rău că avem pistă pe Cluj Arena, altfel ar fi fost ca pe Giulești.

ADVERTISEMENT

Avem meci cu Craiova, cu o motivaţie foarte mare, am pierdut ultimele două meciuri la ei şi vrem să-i facem să simtă că vin pe Cluj Arena. Ne legăm, vrem să rămânem cu aceeaşi traiectorie şi cât voi mai juca fotbal”, a spus Alex Chipciu, după U Cluj – Rapid 0-2.

ADVERTISEMENT

„I-am dat odată mesaj că-i aşteptăm în play-off”

„N-am vorbit cu Şumudică după acea declaraţie, i-am dat odată mesaj că-i aşteptăm în play-off şi nu i l-am dat la mişto. Vorbesc cu Ionuţ Voicu, am o relaţie bună cu el.

Ce am declarat atunci… nu am răutate pe lumea asta, dar am spus ce am spus că s-a legat de penalty, că domnul Boc, partidele. E un antrenor care a adus-o pe Rapid în luptă, care a ieşit în evidenţă prin rezultatele de la echipele la care a fost”, a mai spus Alex Chipciu.

„Acesta este obiectivul nostru. Nu cedăm și o să dăm totul până în ultima etapă!”

Ovidiu Bic, cel care a deschis scorul pe Giulești cu un gol splendid, a reacționat de asemenea la finalul timpului regulamentar. Mijlocașul crede până la capăt în șansele echipei sale de a termina sezonul pe un loc cât mai sus în play-off.

„Nu am făcut un meci bun cu Dinamo. Ne bucurăm că am câștigat azi. Am pasat bine până în careu, mingea a ajuns la mine și am văzut colțul lung. Noi încercăm să jucăm cu mingea, pasăm, în celelalte meciuri nu ne-a ieșit. Mă bucur că azi am reușit să câștigăm.

Ne priesc meciurile cu ei, era important pentru noi să avem un moral bun, pentru că am pierdut meciul trecut și aveam nevoie de 3 puncte. Noi avem obiectiv locurile 3-4. Avem un meci greu cu Craiova.

Acesta este obiectivul nostru. Este important și pentru sezonul următor. Am pierdut meciul trecut, am reușit o victorie contra CFR-ului, dar nici atunci nu am făcut un meci bun. Nu cedăm și o să dăm totul până în ultima etapă.”, a declarat și Ovidiu Bic, conform