Alexandru Chipciu, gata să devină campion cu Universitatea Cluj! Ce le-a spus colegilor în vestiar: „Nu mai intru până la final”

U Cluj este poate cea mai în formă echipă din SuperLiga României la această oră și se află la un singur punct de liderul Rapid după victoria contra rivalilor de la CFR Cluj. Alex Chipciu nu a jucat în derby-ul Clujului, din cauza unei accidentări, și a glumit spunând că nici nu va mai intra dacă echipa continuă să câștige.

Ce le-a spus Alex Chipciu colegilor în vestiar după victoria cu CFR Cluj

Deși nu a realizat niciodată această performanță, ”U” Cluj are dreptul să viseze la un titlu de campioană în acest sezon. După scandalul din ultimul derby cu CFR Cluj, dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, „șepcile roșii” au înregistrat doar victorii pe linie și au egalat-o pe Universitatea Craiova, deși oltenii aveau posibilitatea să se distanțeze la 9 puncte în finalul sezonului regulat.

Alex Chipciu recunoaște că nu se gândește atât de tare la câștigarea titlului de campioană, însă este conștient că performanța ar fi uluitoare: „(n.r. – Ce e cu voi?) Ce e cu noi? Ce e cu băieții, că eu nu am jucat. Am zis că dacă mai câștigăm un meci sau două nici nu mai intru. Eu nu m-am gândit deloc la titlu. Dacă am un gând din ăsta, îl omor repede, în ideea de a mă gândi non-stop la următorul meci și de a lua presiunea asta din creier.

Sincer spun. Nu mă gândesc în ideea să-mi fac calcule, ci mă gândesc la următorul meci. Acum jucăm cu FC Argeș, ce poți să spui de meciul ăsta? Au bătut la Craiova. Mi-e frică în ideea că toate echipele sunt apropiate ca valoare. Oricine poate bate pe oricine. Și dacă am fi în Premier League, dacă Arsenal, Manchester City, Chelsea, Manchester United ar fi la o distanță atât de mică, ce ai putea să spui? Că e favorită Arsenal? U Cluj nu a luat niciun titlu de campionă. A jucat finale de Cupa României, dar nu a luat titlul. A terminat pe doi în prima ediție a campionatului, dacă nu ma înșel. (n.r. – Dacă veți câșiga titlul intrați în istorie) Da, dar mai e până acolo”, a declarat Alex Chipciu la FANATIK SUPERLIGA.

Cristiano Bergodi împărtășește aceeași mentalitate. Ce a declarat după ce a ieșit victorios din derby-ul Clujului

Cristiano Bergodi l-a înlocuit pe Ioan Ovidiu Sabău pe banca lui ”U” Cluj și și-a pus imediat amprenta. Deși ardelenii au început greu sezonul, finalul a fost fabulos, iar „șepcile roșii” s-au calificat în play-off fără mari emoții. Cu toate că ar avea tot dreptul să se gândească la titlu, conștient de lupta acerbă din ultimele nouă etape:

„Se poate spune că e o luptă strânsă, toate echipele au aceleași șanse, dar noi nu vom vorbi niciodată despre titlu, nu mi se pare corect să punem presiune pe jucători. Trebuie să jucăm cât mai bine în fiecare meci. Toate echipele sunt bune și se poate întâmpla orice. Mai sunt 9 meciuri, 27 de puncte”, a declarat Cristiano Bergodi, după ”U” Cluj – CFR Cluj 2-1.