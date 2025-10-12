Alexandru Chipciu, în extaz după România – Austria 1-0: „E de vis! Nu am mai trăit niciodată așa ceva”

România a obținut un rezultat extraordinar în fața Austriei. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au învins, cu scorul de 1-0, după ce Virgil Ghiță a marcat în prelungirile partidei. Ce a declarat Alexandru Chipciu la finalul duelului.

ADVERTISEMENT

Alexandru Chipciu, în extaz după România – Austria 1-0

, Alexandru Chipciu a mărturisit că nu a mai trăit niciodată așa ceva la echipa națională. Experimentatul fotbalist susține că nu s-a gândit deloc la ierarhia grupei, .

„E de vis! Nu știu dacă am mai trăit în viața mea, la echipa națională, așa ceva. Pe stadionul acesta… Să dai gol în ultimul minut gol cu acești suporteri, în fața unei echipe mari. Mă gândeam acum, e nebunie! Viața e ceva ce nu poți să explici, treci prin niște momente ireale. Așa mi se pare că s-a întâmplat în seara asta.

ADVERTISEMENT

Am făcut un joc foarte agresiv și am bătut o națională mare. Sincer, nu m-am gândit deloc la puncte, m-am gândit doar la meciul acesta. I-am visat pe austrieci.

Victoria asta e importantă, chiar dacă terminăm pe locul doi sau mergem mai departe la barajul din Liga Națiunilor. În seara asta am arătat că se poate”, a declarat Alexandru Chipciu, conform .

ADVERTISEMENT

Știre în curs de actualizare