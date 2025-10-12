Sport

Alexandru Chipciu, în extaz după România – Austria 1-0: „E de vis! Nu am mai trăit niciodată așa ceva”

Alexandru Chipciu a oferit primele declarații după victoria obținută de România în fața Austriei. Veteranul „tricolorilor” a mărturisit că nu a mai trăit niciodată așa ceva.
Iulian Stoica
13.10.2025 | 00:15
Alexandru Chipciu in extaz dupa Romania Austria 10 E de vis Nu am mai trait niciodata asa ceva
ULTIMA ORĂ
Alexandru Chipciu, în extaz după România - Austria 1-0. Sursă foto: Sportpictures

România a obținut un rezultat extraordinar în fața Austriei. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au învins, cu scorul de 1-0, după ce Virgil Ghiță a marcat în prelungirile partidei. Ce a declarat Alexandru Chipciu la finalul duelului.

ADVERTISEMENT

Alexandru Chipciu, în extaz după România – Austria 1-0

La scurt timp după victoria în fața Austriei, Alexandru Chipciu a mărturisit că nu a mai trăit niciodată așa ceva la echipa națională. Experimentatul fotbalist susține că nu s-a gândit deloc la ierarhia grupei, ci doar la scopul final, anume cele trei puncte.

„E de vis! Nu știu dacă am mai trăit în viața mea, la echipa națională, așa ceva. Pe stadionul acesta… Să dai gol în ultimul minut gol cu acești suporteri, în fața unei echipe mari. Mă gândeam acum, e nebunie! Viața e ceva ce nu poți să explici, treci prin niște momente ireale. Așa mi se pare că s-a întâmplat în seara asta.

ADVERTISEMENT

Am făcut un joc foarte agresiv și am bătut o națională mare. Sincer, nu m-am gândit deloc la puncte, m-am gândit doar la meciul acesta. I-am visat pe austrieci.

Victoria asta e importantă, chiar dacă terminăm pe locul doi sau mergem mai departe la barajul din Liga Națiunilor. În seara asta am arătat că se poate”, a declarat Alexandru Chipciu, conform as.ro.

ADVERTISEMENT
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție...
Digi24.ro
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare

Știre în curs de actualizare

Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul...
Fanatik
Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din grupă după 1-0 cu Austria
LIVE VIDEO România – Austria 1-0, preliminarii CM 2026. Mircea Lucescu obține o...
Fanatik
LIVE VIDEO România – Austria 1-0, preliminarii CM 2026. Mircea Lucescu obține o victorie fabuloasă la ultima fază. Virgil Ghiță a marcat din centrarea lui Ianis Hagi. Cum arată clasamentul!
Un suporter a intrat pe teren la bustul gol în România – Austria!...
Fanatik
Un suporter a intrat pe teren la bustul gol în România – Austria! 4 stewarzi nu au reușit să îl imobilizeze. Cum s-a terminat totul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Cine e singurul jucător român care s-a bucurat alături de Mircea Lucescu după...
iamsport.ro
Cine e singurul jucător român care s-a bucurat alături de Mircea Lucescu după golul dramatic al României. Explozie de bucurie pe Arena Națională
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!