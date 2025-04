Alexandru Chipciu, monument de sinceritate după U Cluj – Universitatea Craiova: „Nu am nicio revanșă cu nimeni! Îl iubesc pe Mirel Rădoi”

. Deși oltenii au avut avantaj la pauză, elevii lui Neluțu Sabău au revenit în a 2-a repriză. Ba mai mult, . Alexandru Chipciu a oferit primele reacții.

Alexandru Chipciu, sincer după victoria împotriva Universității Craiova

La finalul partidei cu Universitatea Craiova, Alexandru Chipciu s-a arătat mulțumit de faptul că echipa sa a reușit să păstreze distanța față de Rapid. Totodată, veteranul a recunoscut că nu a luat această partidă ca o revanșă, ba mai mult, acesta are un respect aparte față de olteni și de Mirel Rădoi.

„Mă simt puțin extenuat, pentru că a fost terenul incredibil de greu. Sunt bucuros, dar în limite normale, ca după fiecare meci. Acesta este un avantaj foarte mare, anume că ne putem distanța de Rapid în cazul în care ei nu vor câștiga cu FCSB.

În același timp, e bine că jocul nostru a arătat altfel. În primele meciuri din play-off, împotriva Craiovei, chiar și cu CFR, nu am arătat bine. Acum parcă am început să fim la un nivel bun. Sincer, chiar dacă pierdeam, nu puteam să cerem nimic, pentru că ăsta e fotbalul. În prima repriză am dominat pe fotbal, pe atitudine. Apoi, în a doua repriză, au avut și ei câteva ocazii, iar dacă dădeau gol asta era. A fost un teren greu, avem și noi terenul bun, doar că a venit furtuna și ploaia la Cluj.

„Nu sunt un om al revanșelor!”

Sincer, nu sunt un om al revanșelor sub nicio formă. Dacă aș avea revanșe de luat cu oameni, trebuia să am revanșe meci de meci, cu fiecare om, și în meciul viitor cu CFR, și cu FCSB. Trăiesc o viață de revanșe? Nu mă interesează deloc revanșele! Mă bucur că am câștigat contra unui adversar în fața căruia nu câștigasem de 10 meciuri.

În plus, față de cine să am revanșe, față de Mirel? Pe Mirel îl iubesc și ca om, dar și ca antrenor. Eu dacă spun ceva, după s-a terminat tensiunea și nu mai am niciun fel de resentimente. Știu că s-a interpretat și cu Rapid, dar atunci mi-am spus părerea, iar după a dispărut orice sentiment de revanșă.

Cum să vreau o revanșă atunci când prima carte pe care am citit-o în viața mea a fost ‘Craiova Maxima, campioana mai multor iubiri’. Pe Craiova o respect ca și echipă, însă ce s-a întâmplat atunci nu trebuie să se mai întâmple niciodată. Mergând mai departe, față de domnul Cârțu am avut mereu un respect, și dânsul m-a lăudat mereu.

„Puteam să arăt pozele cu medaliile de pe Oblemenco! La final ne-am înjurat”

Să spun acum că mi-am luat revanșa… Nu e așa, îi respect pe toți cei de la Rapid și de la Craiova. Ce m-a deranjat atunci e că din agresori s-au transformat în victime. Ce m-a mai deranjat e că m-au pus la picioarele lui Mora de două ori când chemau suporterii la meci. Ca să am resentiment și să-mi iau revanșa ar fi însemnat ca eu să arăt pozele din 2020, cu medaliile, când am câștigat campionatul acolo. Sau mai e atunci când i-am bătut cu FCSB-ul în semifinală pe Oblemenco. Dacă făceam asta, eram șmecher? Nu, nu eram deloc. Viața te răsplătește și uite că azi așa a fost.

Într-adevăr, la final ne-am înjurat, pentru că mi se pare ireal ca și la meciul acesta, dar și la cel cu CFR, ca atunci când noi dăm mingea afară, pentru că avem jucători accidentați, iar ei să nu o dea… Mi se pare o lipsă mare de fair-play. Acum i-am spus lui Screciu, dar nu a dat-o, iar acest lucru m-a deranjat. Acesta e fotbalul, trebuie să ai fair-play! Acum dacă mai tragi 1-2 minute de timp, asta face parte din fotbal. Respect echipa lor, Mirel Rădoi e unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat. Și acum, când vizionam meciul lor am observat că face lucruri fabuloase”, a declarat Alexandru Chipciu la flash-interviu.