Alexandru Chipciu, o nouă reacție savuroasă după Universitatea Craiova – U Cluj 3-0: „Nu prea-mi plac vorbele astea”

Alexandru Chipciu a luat cuvântul după Aflate la primul lor play-off, „șepcile roșii” au început cu stângul pe terenul echipei pe care n-au învins-o deloc în acest sezon.

Alexandru Chipciu, după Universitatea Craiova – U Cluj 3-0: „Aș vrea să îmi asum înfrângerea”

U Craiova – U Cluj 3-0 a fost meciul care a deschis play-off-ul stagiunii 2024-2025. Cele trei goluri ale gazdelor au fost marcate de Anzor (38), Mora (61) și Lukic (80). Deși nu și-a trecut numele pe tabelă, După această victorie, echipa lui Rădoi a urcat pe locul 1, cu 29de puncte, în timp ce „șepcile roșii” sunt pe 5, cu 26 de puncte.

ADVERTISEMENT

„Nu prea-mi plac vorbele astea, dacă s-a simțit presiunea. Ăsta a fost fotbalul în seara asta, sunt cele mai bune echipe din campionat, în seara asta Craiova a fost mai bună, i-am făcut și cadouri. Așa a fost să fie. Aș vrea să-mi asum înfrângerea și să mergem mai departe.

Sentimente amestecate pe durata unui meci de 90 de minute. Am avut ocazii, am făcut și greșeli, într-un final ne-au bătut. Per total, au fost mai buni. Bravo lor! Sincer, la ce gândesc acum, chiar nu pot să-mi dau seama daca e rezultatul corect.

ADVERTISEMENT

Mă rezum doar la ce-am zis mai devreme, au fost mai buni, n-avem ce face decât să încercam să fim mai buni.

Plusul cel mai mare e pentru FCSB, dar orice rezultat e posibil, oricine poate bate pe oricine. Cu siguranță, din astfel de meciuri vom învăța, meciurile de play-off au o presiune aparte”, a declarat Alexandru Chipciu, după Universitatea Craiova – U Cluj 3-0.

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj va avea ocazia să își ia revanșa în etapa a doua din play-off, programată după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Pe 31 martie, de la ora 20:30, este programat derby-ul U Cluj – CFR Cluj. În sezonul regulat, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a câștigat ambele meciuri cu 3-2.