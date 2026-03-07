Sport

Alexandru Chipciu, reacție fabuloasă după FCSB – U Cluj 1-3: „Le-am lipsit mult. Dacă jucam și eu, îi omoram!” Ce a declarat Macalou despre un transfer la FCSB

Alexandru Chipciu, Issouf Macalou și Dan Nistor au reacționat după victoria obținută de Universitatea Cluj pe terenul FCSB-ului, scor 3-1. Ce a spus ivorianul despre posibilitatea unui transfer la FCSB.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
08.03.2026 | 00:02
Alexandru Chipciu a reacționat după victoria obținută de U Cluj pe terenul FCSB-ului. FOTO: Sport Pictures
Universitatea Cluj a făcut un meci excelent pe Arena Națională și s-a impus cu 3-1 contra campioanei FCSB. Gazdele au deschis scorul prin autogolul lui Stanojev, dar „șepcile roșii” au întors rezultatul după reușitele semnate de Mendy, Lukic și Macalou. Alexandru Chipciu, absent la acest duel, Issouf Macalou și Dan Nistor au tras concluziile la finalul jocului.

Ce a declarat Alexandru Chipciu după FCSB – U Cluj 1-3

Alexandru Chipciu nu a putut să evolueze în partida cu FCSB, iar cel care l-a înlocuit în banda stângă a defensivei, Jug Stanojev, și-a trimis balonul în proprie poartă în minutul 10. „Nu era poziția lui acolo, a făcut un sacrificiu. Silva nu era bine. Dar la o primă impresie, din ce am văzut, le-am lipsit mult tare (n.r. râde). Îi omoram dacă eram eu”, a spus experimentatul fotbalist.

Internaționalul român a comentat și situația în care se află fosta sa echipă, care va evolua în premieră în play-out. „Nu pot să îmi dau seama care e problema FCSB-ului. E greu pentru niște jucători de echipă națională, care au jucat două sezoane în Europa League și au luat titlul la pas, să joace în play-out.

E foarte greu să joci în condițiile astea. Vor avea meciuri grele în continuare, în play-out joci cu niște emoții… Nici când joci în Champions League nu simți asta”, a declarat Chipciu, conform Digi Sport. Eșecul cu U Cluj a fost ultima picătură pentru Elias Charalambous, care a anunțat că va demisiona de la FCSB.

Issouf Macalou, întrebat despre un transfer la FCSB după prestația excelentă din meciul contra campioanei

Issouf Macalou a făcut un meci excelent pe Arena Națională. Ivorianul a oferit pasele decisive la primele două goluri, iar apoi a închis tabela cu o execuție frumoasă. Africanul, care s-a aflat în trecut pe lista lui Gigi Becali, a vorbit la final despre posibilitatea de a se transfera la FCSB.

„Nu știu, nu a vorbit nimeni cu agentul meu. Vreau să fiu concentrat pe ceea ce fac eu în teren. Sunt fericit când aud laude despre mine, iar dacă patronul celei mai bune echipe din SuperLiga a vorbit frumos despre mine, e bine”, a spus Macalou.

Dan Nistor, reacție fabuloasă după FCSB – U Cluj 1-3

Dan Nistor a comentat la rândul său victoria obținută de U Cluj pe Arena Națională, iar acesta a făcut o declarație fabuloasă cu privire la antrenorul Cristiano Bergodi, care va reveni alături de echipă în play-off. „A fost un meci greu, din păcate n-au fost foarte mulți spectatori, cred că e și normal, la ce sezon au avut cei de la FCSB.

Ne bucurăm că am câștigat, cred că merităm să fim în play-off. Vor fi 30 de puncte în joc, cred că va fi un play-off destul de disputat. Suntem calificați și în semifinalele Cupei României, sper să depășim locul pe care am terminat în sezonul trecut. (n.r. cum va arăta play-off-ul fără FCSB?) Cred că echipele care s-au calificat au meritat. Greșelile au fost făcute de ei.

Domnul Bergodi ne așteaptă la hotel, sperăm să dea și dânsul o bere, pentru că după etapa asta va reveni. Vom avea două meciuri cu CFR în play-off, trebuie să fim liniștiți, derby-ul e foarte important pentru suporterii noștri”, a afirmat experimentatul mijlocaș. U Cluj a urcat pe locul 3 după acest succes, dar ar putea fi depășită în cazul în care Dinamo se va impune luni seară pe terenul lui CFR Cluj.

