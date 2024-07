, 0-0, penultima partidă din etapa a treia a Superligii României. Acest meci a fost unul special pentru Alexandru Chipciu, care a bifat jocul cu numărul 300 în prima ligă.

Alexandru Chipciu, savuros după meciul 300 în Superligă: „Mi-aș dori să am din nou 17-18 ani”

Universitatea Cluj are un început de sezon foarte bun, în care formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău nu a suferit vreo înfrângere. 5 puncte au acumulat „șepcile roșii” în primele trei runde ale Superligii.

Partida din deplasare cu UTA Arad a fost una specială pentru , care a ajuns la meciul cu numărul 300 în prima ligă a României. La final, fostul internațional a analizat rezultatul și totodată a rememorat parcursul său din carieră.

„Cred că este un rezultat just, pentru că am avut noi situațiile din prima repriză, iar ei (n.r UTA Arad) în a doua. Echitabil per total rezultatul, „greu” terenul de la Arad, greu la modul că au o echipă bună, terenul e foarte bun.

5 puncte în trei etape, și toate meciurile au fost grele. Am avut Arad în deplasare, o să avem CFR în deplasare, apoi cu Petrolul, trei deplasări la rând ceea ce e foarte greu. Pentru play-off este o luptă grea în acest moment, chiar dacă lumea vrea obiective mari, dar din gură e foarte ușor să spui, însă pe teren trebuie să faci diferența.

(n.r Alex, ai cumulat 300 de partide în Superliga) Nu știam de asta cu 300 de meciuri în liga 1..chiar mă gândeam că sunt bătrân după atâtea meciuri și atâta uzură. Aș vrea să fiu iar la 17-18 ani ca să trăiesc meciurile iar. Mă gândesc că se apropie ultimele meciuri și am ajuns la un moment la care trăiesc la maxim totul pe teren și se vede și cum mă enervez”, a declarat Alexandru Chipciu la finalul partidei, potrivit .

Alexandru Chipciu, 14 ani de la debutul în Superliga

Alexandru Chipciu este unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimele două decenii, de numele său legându-se cele mai mari performanțe europene din ultimii ani.

Jucătorul a debutat în sezonul 2009/2010 pe prima rampă a fotbalului românesc, la FC Brașov, iar doi ani mai târziu mijlocașul semna cu Steaua București (n.r așa cum se numea echipa la acel moment), echipă cu care cucerea tot ce era posibil pe plan intern, dar totodată reușea și o calificare superbă în optimile Europa League în sezonul 2012/2013.

FC Brașov, Forex Brașov, CF Brăila, Steaua București, Anderlecht, Sparta Praga, CFR Cluj sunt echipele la care a evoluat „Rocky” în cariera de fotbalist profesionist.

47 de selecții și 6 reușite are Alexandru Chipciu la echipa națională

4 milioane de euro a fost cota cea mai ridicată a fotbalistului, i .