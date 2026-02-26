Alexandru Chipciu, show la conferință! Șocat de imaginile cu Gabi Matei, jucătorul i-a răspuns lui Gigi Becali și a comentat declarațiile șefului LPF: „E dramatic!”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a vorbit foarte relaxat înaintea ultimelor etape și nu a luat în calcul adversarii direcți. FCSB va întâlni UTA și U Cluj, însă patronul „roș-albaștrilor” este cu gândul doar la celelalte rezultate, deoarece campioana României nu mai este la mâna ei. Alex Chipciu a răspuns încercărilor omului de afaceri de a-și destabiliza adversarele.

Alex Chipciu, răspuns pentru declarațiile lui Gigi Becali înainte de U Cluj – Oțelul Galați

Gigi Becali a vorbit despre UTA și U Cluj ca despre două formații care nu ar trebui să îi pună probleme echipei sale, însă declarațiile sale ambiționează și mai tare jucătorii adversarelor. Patronul FCSB a spus despre UTA că este o echipă slabă, care nu are cum să-i pună probleme campioanei, în timp ce despre U Cluj a spus că o va devansa cu siguranță dacă ardelenii vor păși greșit cu Oțelul Galați.

ADVERTISEMENT

Înaintea partidei cu oțelarii, Alex Chipciu a vorbit despre declarațiile publice ale latifundiarului din Pipera: „Am încercat să evit astfel de declarații, să nu mă uit la ele. Cumva, cred că m-am obișnuit în stilul ăsta. Anormalitatea deja mi se pare normalitate și la un moment dat nu te mai afectează lucrurile astea. Nu vreau să mă gândesc la ele, să fiu conștient de ele și să încerc să caut un ideal în lucrurile care ar fi trebuit să fie în România, pentru că vedem asta în toată societatea noastră. De la politică, și fotbalul clar are legătură și el cu societatea fiind implicată atât de multă lume.

Așa, asta e viața. Asta e viața în România. Dacă iei să te compari cu campionatele din Vest… Acolo nu vezi nicio declarație niciodată, vezi doar ce vorbesc antrenorii, jucătorii, după meciuri, cum au simțit antrenorii tactica pe care au avut-o”, a spus Chipciu, la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Alex Chipciu declarația lui Gino Iorgulescu

Spiritele din SuperLiga României s-au aprins din nou după ce Alex Chipciu este de părere că, cel mai probabil, șeful LPF nu a dorit să facă o remarcă subiectivă, ci s-a exprimat strict din punct de vedere al marketingului, campioana fiind echipa cu cea mai mare bază de fani din România.

ADVERTISEMENT

„Cred că a gândit-o în ideea în care cu siguranță, dacă FCSB nu va fi în play-off, având 4-5 milioane de suporteri, pentru play-off e un minus, și pentru marketing și tot ce se întâmplă în jurul play-off-ului. Dar, în același timp, trebuie să primeze ceea ce faci pe teren.

Dacă Metaloglobus era în play-off acum, doar nu o scoteam că voiam noi să o scoatem?! Dar, cum am zis, toate lucrurile posibile s-au întâmplat în România. Adică, fotbalul nu poate să facă excepție de la așa ceva. Cum am spus, eu personal am încercat să stau departe de orice fel de declarații și de ce se discută în presă și la televizor pentru că îți fac rău și te enervează și nu o să mai poți să mai joci la nivelul la care trebuie”, a mai spus Alex Chipciu.

ADVERTISEMENT

Reacția lui Alex Chipciu când l-a văzut pe Gabi Matei, fostul său coleg, încătușat, fiind anchetat într-un dosar al pariurilor

Lumea fotbalului a fost luată prin surprindere de descinderile poliției de miercuri dimineață, când oamenii legii au efectuat percheziții la zeci de locuințe din București, dar și din alte șase județe din România. Gabi Matei, fostul jucător al lui FCSB, este anchetat pentru participarea la meciuri trucate, iar

„Da, pe Gabi Matei l-am văzut. E dramatic. Asta am simțit și eu dimineața când am văzut imaginile. În același timp, mi se pare total aiurea, casele de pariuri să pună la pariuri meciuri din Liga 3-a. E clar că la nivelul ăsta, eu știu, financiar și, probabil, și educațional, ești tentat să faci treburile astea și nu știi de ce se perpetuează lucrurile astea. Sunt contra pariurilor, clar, dar îmi pare rău pentru el.

Sper să fie nevinovat în toată ancheta asta și să nu fie nimic adevărat. Vreau să dispară lucrurile astea și, sincer, meciuri din ligile inferioare clar sunt cu cântec. Noi să fim în postura în care, eu știu, ai o viață în care nu mai ajungi să plătești facturi, datorii și așa mai departe și să fii în postura să iei de 30 de ori banii. Acum suntem cei mai buni la vorbă, dar când ești acolo nu știi dacă mai ești la fel”, a conchis Chipciu.