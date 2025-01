Alexandru Chipciu și-a ales noua meserie după plecarea de la U Cluj! Discuția privată purtată cu Becali: „Nea Gigi, eu sunt cel mai bun!”. Video

Alexandru Chipciu (35 de ani) e cu gândul la retragere, deși recunoaște că și-ar dori prelungirea contractului cu Universitatea Cluj, mai ales că ardelenii sunt lideri în Superliga în acest moment.

Alexandru Chipciu și-a ales noua meserie după plecarea de la U Cluj

Căpitanul Universității Cluj și-a ales deja viitoarea carieră pe care ar vrea s-o urmeze după ce își agață ghetele în cui și spune că unul dintre antrenorii săi preferați este Pep Guardiola.

„Nu mă interesează o carieră de analist pe viitor. Cred că mi-ar plăcea o carieră de antrenor. În România nu prea poți să ai influență, să fii director sportiv, că patronul face cam tot, în afară de cluburile care n-au patron.

Îmi plac mai mulți antrenori. Guardiola e nebun! Și eu am niște reacții pe teren, apoi te uiți și zici ‘Doamne ferește! Cum am putut să fac asta?’. Eu încă am motivația de a mă antrena. Cred că în cantonament cel mai greu e la început, că te dor tendoanele, până te acomodezi.

N-am semnat încă noul contract, am vorbit ieri cu directorul sportiv. A fost o discuție ok. Mă chemase înainte de meciul cu Sepsi, dar eram prea încărcat. Oricum nu vorbisem cu altcineva. Vom vedea zilele următoare ce va fi. Nu aș mai pleca. M-am simțit bine aici, am o vârstă, unde să mai plec? În altă țară e exclus și în Liga 1 sunt prea atașat de ce e aici ca să mai plec. Doar la FCSB m-aș mai fi dus, dar atunci a picat și acum singura soluție pe care o vreau e să rămân aici”, a declarat Alexandru Chipciu.

Discuția privată dintre Gigi Becali și Alexandru Chipciu: „Nea Gigi, eu sunt cel mai bun!”

și susține că la început și el a avut ceva probleme cu declarațiile critice pe care le dădea Gigi Becali. Totuși, cei doi au avut și un dialog privat în care fotbalistul l-a liniștit pe Gigi Becali.

„Pare că e mai ușoară viața unui club fără patron. Eu mi-aș dori cum e la noi, un președinte care nu se implică activ în viața echipei. Am avut momente când am căzut la FCSB! Țin minte prima declarație a lui Gigi Becali după un meci cu Vaslui.

Am pierdut în Ghencea și am fost demoralizat câteva zile, nu mai aveam încredere, aveam teamă. Mă credeam cel mai bun. Țin minte că m-a sunat o dată și i-am zis ‘Stați liniștit, nea Gigi, că eu sunt cel mai bun’. Aveam nebunia asta care m-a ajutat în viață, dar mi-a dat și în cap în anumite momente. Una e ceea ce declară în presă pentru a motiva jucătorii și alta e cum se comportă în privat. Cu mine s-a comportat foarte frumos în privat”, a adăugat Chipciu.

Chipciu a vorbit și despre : „Nu mi-a cerut niciun sfat Blănuță. Nu știu dacă l-aș fi văzut sau nu la FCSB. Ca idee de joc, și ei aduc multe mingi în careu, dar a fost și exemplul cu Daniel Popa care a terminat sezonul și apoi s-a dus la FCSB.

Să pleci în plin campionat cred că ar fi un pic peste mână. În plus, e tânăr și are tot viitorul în față. E posibil să se fi speriat și de declarațiile patronului, care pune o presiune în plus și de multe ori funcționează. Poate are gânduri să se ducă în altă parte. El e jucătorul nostru până în vară”.

Clujul a evoluat fantastic în ultimii ani din 2010 când am jucat prima dată acolo. M-am împrietenit cu multă lume din Cluj, fetele mele merg acolo la școală” – Alexandru Chipciu