Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv

Doi dintre veteranii SuperLigii, Alexandru Chipciu și Dan Nistor, sunt în discuții pentru a juca în sezonul viitor în SuperLiga, a anunțat președintele echipei.
Mihai Alecu
04.12.2025 | 13:20
EXCLUSIV FANATIK
Mișcări de trupe la U Cluj, anunță chiar președintele echipei
Echipele din România încep să-și facă planuri cu privire la sosiri și plecări, în contextul perioadei de mercato din iarnă, iar doi dintre cei mai importanți jucători de la Universitatea Cluj sunt gata să semneze.

Negocieri avansate cu Chipciu și Nistor pentru Universitatea Cluj

Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a anunțat ce planuri are echipa ardeleană cu privire la perioada de mercato din iarnă. De asemenea, doi dintre jucătorii importanți, Alexandru Chipciu și Dan Nistor, sunt pregătiți să semneze noi contracte, anunță oficialul grupării clujene.

„Cred că o să încercăm să facem 1-2 transferuri în iarnă. De plecări nu s-a discutat, o să vedem după aceste meciuri. Cu siguranță cred că și Murgia a avut alte așteptări de la el. Sperăm să-și revină cât mai repede și să fie jucătorul pe care l-am văzut anul trecut la Hermannstadt. A avut o mică accidentare, acum a început să participe la antrenamente.

Suntem în discuții avansate de a prelungi încă un sezon cu Nistor și Chipciu, contractele lor expiră în vara lui 2026, dar deja am inițiat discuții și sunt avansate”, a spus Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune șeful de la U Cluj despre ratarea play-off-ului

Universitatea Cluj se află pe locul 10, cu 24 de puncte, la două lungimi distanță de locul 6, ocupat de Farul Constanța, iar clasarea între primele 6 la finalul sezonului regulat nu mai pare atât de sigură pentru echipa ardeleană. Radu Constantea recunoaște că echipa sa nu e gata să se lupte an de an pentru primele poziții.

„Cred că primele 4 echipe au un număr de puncte importante, nu va fi ușor să intrăm în play-off. Trebuie să ținem cont că sunt echipe importante și în spatele nostru. Important e să acumulăm cât mai multe puncte până la finalul acestui an calendaristic. Cred că ne luptăm, totuși, până la final.

Sigur că ar fi o dezamăgire, dar nu ar fi dramatic din perspectiva financiară. Trebuie să fim corecți și conștienți că nu suntem o echipă care să aibă pretenții să fie în fiecare an în play-off. Indiferent de rezultate, eu cred că se va juca până la final accesul în play-off, se poate întâmpla orice”, a mai spus Radu Constantea.

Universitatea Cluj a dezamăgit în acest sezon

După ce anul trecut, Universitatea Cluj a fost inclusiv pe primul loc și a reușit calificarea în play-off, după care a izbutit să obțină un loc de cupe europene, acum formația ardeleană are probleme și pare că duce o luptă foarte dificilă pentru a repeta performanțele din stagiunea trecută. În etapa viitoare, cei de la U Cluj joacă acasă, cu Hermannstadt, iar victoria pare obligatorie.

De altfel, rezultatele nesatisfăcătoare au dus și la schimbarea antrenorului. Ioan Ovidiu Sabău nu a mai dorit să continue pe banca echipei și a fost înlocuit cu Cristiano Bergodi. Italianul a revenit astfel în SuperLiga, asta după ce în urmă cu doi ani a fost pe banca Rapidului, iar de-a lungul carierei a mai pregătit și alte formații din România.

Negocieri avansate cu Nistor și Chipciu

Acum la punctele de presă!