Alexandru Chipciu, uluit de revenirea la echipa națională după 5 ani: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici”

Alexandru Chipciu a fost surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Kosovo și Lituania din Nations League. Jucătorul celor de la U Cluj traversează o perioadă extrem de bună și a revenit în lotul ”tricolorilor” după o pauză de 5 ani.

Alex Chipciu revine la echipa națională după 5 ani

Chipciu este unul dintre cei mai buni jucători de la U Cluj, , iar selecționerul naționalei nu a trecut cu vederea evoluțiile acestuia. Fiind un jucător polivalent, Mircea Lucescu l-a convocat pentru a aduce un plus de experiență.

Fotbalistul s-a declarat extrem de bucuros de convocare. El a precizat că nu se aștepta să fie chemat de ”Il Luce” la națională, întrucât își pierduse speranțele odată cu ratarea Campionatului European din Germania. Chipciu a vorbit la conferința de presă despre primii săi ani în sânul naționalei, dar și despre emoțiile pe care le-a trăit când a aflat că va îmbrăca din nou echipamentul ”tricolorilor”.

Alex Chipciu: ”Am fost motivat să revin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici”

„Mi se pare că nu am lipsit atât de mulți ani. În 2005 am fost prima dată la Mogoșoaia, pe vremea când jucam la U15. Timp de 9-10 ani am fost constant convocat. S-au schimbat multe. Pe mulți jucători i-am prins când au debutat. Acum, mulți dintre ei sunt la o vârstă matură.

Cred că e mai ușor să urmărești naționala decât să fii prins în focurile meciurilor. Toți te critică. Toți știu fotbal. E mai ușor să fii spectator. Am fost de mai multe ori aproape să mă întorc, dar am susținut mereu băieții de la distanță.

Am fost motivat să revin, dar nu a fost un scop neapărat. Sigur, vor mai fi dezamăgiri și lucruri bune, dar este un proces. Naționala este punctul maxim pentru orice jucător. E frumos. Chiar dacă poate nu mai speram, aveam ceva informații că aș putea reveni și am început să sper înainte de EURO. În ultima vreme, însă, parcă nu mai credeam.

Visul meu suprem a fost să ajung la echipa națională. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici” , a declarat Alexandru Chipciu la conferința de presă premergătoare meciurilor din Nations League, conform .

Obiectivul naționalei României este calificarea la Campionatul Mondial din 2026. În cazul în care ”tricolorii” vor termina pe prima poziție în grupa cu Kosovo, Lituania și Cipru, se vor califica automat la baraj.