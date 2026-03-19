Alexandru Chipciu, verdict fără ocolișuri despre Jovo Lukic, golgheterul lui U Cluj: „Nu mă impresionează că a dat goluri. Îl văd la antrenament”

Ciprian Păvăleanu
19.03.2026 | 15:31
EXCLUSIV FANATIK
Alex Chipciu, impresionat de Jovo Lukic la antrenamente. Foto: Sportpictures.eu
Jovo Lukic este una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon de SuperLiga României. Forma vârfului de atac, care a dezamăgit la Universitatea Craiova, a explodat în tricoul Universității Cluj, iar la finalul primei etape de play-off a devenit golgheterul campionatului. Alexandru Chipciu a recunoscut că nu este impresionat neapărat de reușitele sale, ci de felul în care se prezintă la antrenamente.

Cum l-a impresionat Jovo Lukic pe Alexandru Chipciu la antrenamente

Bosniacul Jovo Lukic continuă să înscrie pe bandă rulantă pentru U Cluj și a urcat pe prima poziție în clasamentul golgheterilor SuperLigii României. Înainte de prima etapă din play-off, atacantul se regăsea la egalitate cu Alex Dobre, fiecare cu 15 reușite, însă după golul marcat în poarta lui CFR Cluj a devenit lider.

Alexandru Chipciu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre forma incredibilă pe care o are U Cluj și a recunoscut că la începutul sezonului nu avea încredere atât de mare în Jovo Lukic, însă părerea sa s-a schimbat odată ce l-a văzut în timpul antrenamentelor: „Dacă ne uităm din afară, neavând minute la Craiova, nici eu nu pariam că poate să dea atâtea goluri și să fie atât de bun. Dar apoi, când l-am văzut la antrenamentele de unu contra unu, mi s-a părut bun tare. Mi-am zis că e cam bun și că m-am înșelat. Pe mine nu mă impresionează că a dat goluri, ci îl văd la antrenament, iar acolo îți dai seama de jucătorii supraestimați și de cei subapreciați.

Îi oferim toți încredere, iar el se simte bine. Am văzut că a fost convocat și la naționala Bosniei. Sunt momente și momente. Un jucător poate să fie bun într-un loc și slab în alt loc. El aleargă mult, ține de minge, este un jucător foarte bun și cred că putea să joace la naționala noastră, din moment ce a fost convocat la naționala Bosniei”, a declarat Alex Chipciu, la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24.ro
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului

Alex Chipciu, impresionat de tinerii români aduși din străinătate

Regula U21 le obligă pe echipele puternice ale României să se uite și peste hotare, după jucători români crescuți în academiile din străinătate. U Cluj a făcut, de asemenea, un astfel de transfer. Este vorba despre Andrei Coubiș, care deși nu mai este eligibil pentru regula impusă de FRF, este un nume cunoscut și un jucător pe care ardelenii se bazează în acest moment. Stoperul crescut de AC Milan a impresionat rapid în România, iar Alex Chipciu a observat calitatea uriașă a acestui tipar de fotbalist:

Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu:
Digisport.ro
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
ADVERTISEMENT

„Aș spune ceva și despre nivelul bun al fotbaliștilor români veniți din străinătate. Coubiș, Matei Ilie, Biliboc… Bîrligea a fost și el la fel. Eu v-am zis de la început: Coubiș e tanc. (n.r. – Este Mendy cel mai în formă atacant?) Dacă ne uităm la cifre, Mendy este unul dintre cei mai în formă. Nu neapărat că eram sceptici, dar nu ne dădeam seama de el. Când am jucat cu el, mi-am dat seama că este foarte inteligent, știe să se poziționeze. Vorbeam cu Răzvan Zamfir, se vede imediat când vine un fotbalist din străinătate cu școală străină… Macalou, Mendy, Lukic. 

Când te bați sus ești dependent și de jucători. Când a fost Lukic accidentat am avut probleme. Conducerea a făcut o treabă foarte bună cu transferurile. Pentru CFR Cluj a fost o pierdere Răzvan Zamfir. Eu l-am prins și acolo și aveam discuții cu el și atunci”, a mai spus Chipciu, la FANATIK SUPERLIGA.

Ultimele informaţii despre Kader Keita, după accidentul pe care l-a provocat: “Dacă era...
Fanatik
Ultimele informaţii despre Kader Keita, după accidentul pe care l-a provocat: “Dacă era reţinut, situaţia era dificilă! Mental, este afectat!”
Gigi Becali a numit cele 3 echipe care se bat pentru titlu în...
Fanatik
Gigi Becali a numit cele 3 echipe care se bat pentru titlu în SuperLiga: pe cine a exclus: „Slabă! Nu are jucători valoroși”
Declarația-capcană a lui Gigi Becali despre Rădoi și titlul Craiovei nu l-a lăsat...
Fanatik
Declarația-capcană a lui Gigi Becali despre Rădoi și titlul Craiovei nu l-a lăsat „mut” pe Mutu! Exclusiv
