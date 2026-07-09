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Alexandru Chipciu, verdict ferm înainte de Dinamo Kiev – U Cluj: „E surprinzător”. A folosit trei cuvinte pentru a-i descrie pe ucraineni

Alexandru Chipciu a descris-o pe Dinamo Kiev înainte de meciul pe care U Cluj îl va disputa contra formației din Ucraina în primul tur preliminar al Europa League.
Bogdan Mariș
09.07.2026 | 16:40
Alexandru Chipciu verdict ferm inainte de Dinamo Kiev U Cluj E surprinzator A folosit trei cuvinte pentru ai descrie pe ucraineni
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Alexandru Chipciu (37 de ani) a prefațat partida Dinamo Kiev - U Cluj. FOTO: Sport Pictures
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U Cluj începe sezonul 2026-2027 cu un duel dificil contra lui Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Europa League. Partida în care formația din Ucraina va fi gazdă se va disputa la Lublin, în Polonia, joi, începând cu ora 20:00. Căpitanul „șepcilor roșii”, Alexandru Chipciu (37 de ani) a prefațat duelul împotriva ucrainenilor.

Cum a descris-o Alexandru Chipciu pe Dinamo Kiev

Sezonul 2025-2026 a fost unul dificil pentru Dinamo Kiev, care a terminat pe locul 4 în campionat, la o distanță uriașă, 15 puncte, de campioana Șahtior. Gruparea din capitala Ucrainei și-a salvat sezonul prin câștigarea Cupei, după un succes cu 3-1 în finală contra celor de la FC Chernihiv, iar această performanță a asigurat calificarea în preliminariile Europa League.

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Alexandru Chipciu, căpitanul Universității Cluj, a vorbit despre calitățile celor de la Dinamo Kiev înainte de meciul din prima manșă. „Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă mare din estul Europei. Într-adevăr, acum au traversat o perioadă grea în campionat, e puţin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viaţa unei echipe. Au mulţi ucraineni tineri, dornici de performanţă.

Am văzut şi la analiza video că sunt o echipă periculoasă pe tranziţii, sunt foarte rapizi, așa cum au arătat şi în meciurile amicale”, a spus experimentatul fotbalist la conferința de presă premergătoare jocului. „Șepcile roșii” așteaptă de 54 de ani un succes în cupele europene. În sezonul trecut, clujenii au fost eliminați în turul 2 preliminar al Conference League de Ararat-Armenia, cu scorul general de 2-1.

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Ce urmează pentru „U” Cluj după meciul cu Dinamo Kiev

La 3 zile după meciul din Polonia contra lui Dinamo Kiev, Universitatea Cluj va avea o altă partidă cu miză uriașă. „Șepcile roșii” vor lupta pentru trofeul Supercupei României împotriva campioanei Universitatea Craiova, meciul urmând a se disputa chiar pe „Ion Oblemenco”. Apoi, pe 16 iulie, de la ora 20:30, este programat returul „dublei” cu Dinamo Kiev de pe Cluj Arena.

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Vicecampioana va debuta în noul sezon al SuperLigii pe 19 iulie, de la ora 17:00, cu un duel contra celor de la Farul, echipă pregătită de fostul antrenor al lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău. Indiferent de rezultatul „dublei” cu Dinamo Kiev, clujenii își vor continua parcursul în cupele europene. Dacă se vor impune, aceștia vor întâlni fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, PAOK, în turul 2 al Europa League, iar dacă vor fi învinși îi vor înfrunta pe norvegienii de la Brann în turul 2 al Conference League.

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