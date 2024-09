Gheorghe Mustață îi mai cere un super-transfer lui Gigi Becali: Alex Cicâldău de la Galatasaray! Exclusiv

Gigi Mustață i-a sugerat lui Gigi Becali să-l transfere pe Alexandru Cicâldău la FCSB. Liderul Peluzei Nord a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre mijlocașul român, care își caută echipă în această perioadă.

FCSB poate face transferul verii în Superliga cu fotbalistul de la EURO 2024: „Gigi Becali are mare drag de el! Ar fi perfect dacă ar veni”

Alexandru Cicâldău nu intra în planurile celor de la Galatasaray. Mijlocașul prezent la EURO 2024 cu naționala României este dorit în România de și Petrolul Ploiești, însă ar putea ajunge la o altă echipă.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață i l-a propus pe Alexandru Cicâldău lui Gigi Becali. Liderul Peluzei Nord este de părere că „roș-albaștrii” mai au nevoie de un mijlocaș central în lot, după calificarea în grupa de Europa League.

Liderul galeriei „roș-albastre” știe că Alex Cicâldău este unul dintre preferații lui Gigi Becali. Gigi Mustață spune că perioada de transferuri de la FCSB s-ar închide odată cu mutarea mijlocașului român în Capitală.

ADVERTISEMENT

„Ar fi perfect dacă ar veni. Știu că Gigi Becali are mare drag de Cicâldău. Dacă este transferabil cu siguranță va intra Gigi pe fir. Să dea Dumnezeu să intre pe traseul ăsta și să-l ia și pe Cicâldău. Cred că ar fi perfect dacă ar veni și Cicâldău, nu ar mai fi nevoie de absolut nimic”, a spus Gigi Mustață.

Giovanni Becali, despre situația lui Alex Cicâldău: „Are ocazia să se relanseze”

la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live doar pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

ADVERTISEMENT

„Nu știu ce va face Cicâldău, dar va trebui să piardă o parte din salariu lui mare, ca să joace. Important este să joace, dacă vrea să ia salariul lui mare stă la Galata și se antrenează până în iarnă. Unui jucător îi stă bine cu jocul, pentru că situația nu este nici a noastră, nici a clubului.

Nici în Arabia nu a putut să supraviețuiască, nici în Turcia. Are ocazia să se relanseze, are 27 de ani și jucând poate să rămână la echipa națională și să revină la Galata, pentru că mai are un an de contract. Totul depinde de el.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cicâldău este mai aproape să plece sau să rămână la Galatasaray?) De plecat, asta este meseria lui și trebuie să joace. Banii îi mai poate lua și după 27 de ani prin modul în care va juca unde se va duce. Deocamdată suntem acolo, Vivi ar fi mulțumit să vină la Petrolul”, a spus Giovanni Becali.