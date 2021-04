Alexandru Cicâldău exultă după reușita din meciul cu FCSB. Ce spune Bogdan Vătăjelu despre faza în care a fost eliminat

Universitatea Craiova a reintrat în lupta pentru câștigarea campionatului după victoriile cu CFR și FCSB, ambele cu același scor 2-0. Alexandru Cicâldău a înscris golul său cu numărul 10 în această stagiune.

Internaționalul român a deschis scorul în minutul 38 cu o reușită de pus în ramă și a netezit drumul alb-albaștrilor spre, doar, cea de a doua victorie a Universității în fața FCSB-ului în 22 de partide directe în primul eșalon.

Bogdan Vătăjelul a fost, din greșeală, autorul pasei decisive pentru Cicâldău: ”Gândisem altfel faza, dar am lovit prost mingea. Bine că a ieșit bine”, a explicat la finalul partidei Bogdan Vătăjelu.

Alexandru Cicâldău: ”Era timpul să mai marchez și eu”

Mijlocașul Universității Craiova a avut reacție de descătușare după reușita din minutul 38 și a declarat că și-a dorit enorm să înscrie împotriva celor de la FCSB.

”Sunt foarte fericit că am marcat. Zic eu că era şi timpul să marchez, nu o mai făcusem de mult. Suntem fericiți pentru că ne-am atins obiectivul din această seară, acela de a lua trei puncte.

Sunt și mai fericit pentru că echipa a arătat astăzi o atitudine foarte, foarte bună. Am jucat şi cu un om în minus destul de mult timp, dar per total cred că am meritat victoria”, a spus fotbalistul la finalul întâlnirii.

Bogdan Vătăjelu: ”Îmi asum greșeala, dar mă bucur pentru victorie”

Fundașul Bogdan Vătăjelu a fost înger și demon pentru echipa lui. Evoluția apărătorului de bandă a fost una foarte bună, dar miza partidei i-a întunecat mintea. În minutul 54 l-a lovit pe Octavian Popescu și și-a lăsat echipa în 10.

”L-am atins puțin pe Octavian, dar a exagerat, a țipat, nu l-am lovit atât de rău. Cu echipele cu care te bați la campionat e altceva, apar și momente din astea, dar cred că mai mult a exagerat.

Îmi asum greșeala, dar mă bucur pentru victorie. Sunt foarte fericit pentru că băieții au reacționat incredibil după eliminare. Cred că în ultimele două meciuri am demonstrat că suntem o echipă unită”, a declarat Vătăjelu.

